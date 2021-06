En Guasave, Vialidad y Transporte expide 12 infracciones por traslado de cosechas sin permiso

GUASAVE._ En el mes y medio que va de la temporada de cosecha de maíz, en este municipio la Delegación de Vialidad y Transportes ha expedido 12 infracciones por el acarreo del grano sin contar con el permiso correspondiente, informó Sergio Iván Zavala León.

El delegado de la dependencia en los municipios de Guasave y Sinaloa aclaró que no se trata de transportistas “piratas”, sino de agricultores que tienen sus propios camiones para el acarreo de su producción, pero que no tramitaron la renovación de sus permisos.

“Hemos tenido algunas participaciones de la Alianza informándonos de algunos vehículos sin permiso y ahí aclaro el término ‘pirata’, que es cuando una persona tiene un carro, no siembra un grano y anda acarreando, no es el caso, son productores que por alguna razón no tramitaron su permiso y así circularon, ellos los llaman ‘piratas’, pero no lo son”, dijo.

El funcionario estatal subrayó que, aunque sí tienen derecho de acarrear sus cosechas, estos agricultores están obligados a tramitar su permiso y si no lo hacen están expuestos a ser infraccionados.

“Ahorita, en lo que va del periodo de cosechas, llevamos alrededor de 12 infracciones de esa naturaleza, son productores que tienen su derecho, pero si no tramitan podemos malinterpretar que están haciendo trabajo para otros”, sostuvo.

“Las infracciones por no solicitar permiso andan en 2 mil 100 pesos más o menos, entonces sí es importante que los productores que tienen un derecho lo saquen, ese llamado lo hacemos siempre y una inmensa mayoría lo tramitan, son pocos los que se van por la libre”.

Manifestó que no pueden permitir que estos productores realicen el acarreo sin permiso, porque al rato no van a querer hacer el trámite y se va a caer en un desorden en donde hasta ahorita han tenido un control muy importante.

Zavala León aseguró que en el mes y medio de trabajo permanente de inspectoría, principalmente en la Zona Industrial, no han tenido más contratiempos, con excepción de esas 12 infracciones que se han levantado.