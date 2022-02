En Guasave ya se alistan para una Semana Santa con restricciones

GUASAVE. _ A más de mes y medio de que se lleguen las fechas de Semana Santa, en Guasave las autoridades municipales iniciaron los preparativos del operativo de vigilancia que desplegarán en los principales centros de recreo, pero adelantan que habrá restricciones.

Al participar en la primera reunión para organizar el plan operativo, la directora de Salud municipal, Andrea Leticia Espinoza Camacho, comentó que las medidas restrictivas las tomará a mediados de marzo el Consejo Municipal de Salud, dependiendo de cómo esté la pandemia del Covid-19 esos días.

“Nos tenemos que reunir unas semanas antes de que se llegue la fecha de Semana Santa, en base a las condiciones en las que nos encontremos en las semaforización vamos a valorar, pero lo más seguro es que las restricciones vayan a seguir”, indicó.

Entre las medidas restrictivas que prevén adoptar en Semana Santa destacó la prohibición del acceso de vehículos a lo que es el frente de playas, para evitar accidentes con quienes entran y salen del mar, y limitar los aforos en los centros de recreo como Las Glorias, Boca del Río, Bellavista y posiblemente no autorizar campamentos en Navachiste.

“La pandemia no se va a quitar, va a continuar y si nosotros no hacemos caso de las medidas sanitarias vamos a seguir teniendo esto, la enfermedad no se va a erradicar, va a quedar como una enfermedad endémica, como quedó la influenza, entonces tenemos que acostumbrarnos y saber cómo vivir ante esta situación”, expuso.

La funcionaria municipal sostuvo que para mediados de marzo deberá reunirse el Consejo Municipal de Salud y en base a cómo esté la pandemia en ese momento van a determinar las restricciones.

“Ahorita de lo que se trata es ir previendo la logística de cómo vamos a actuar en Semana Santa, cuántos costos vamos a tener cada quién, dónde nos vamos a colocar, cómo nos vamos a colocar”, dijo.

Hildefonso Castro Castro, director de Protección Civil, indicó que ya se tienen avances en lo que será la logística de este operativo, el trabajo con voluntarios y con cuerpos de auxilio, por lo que será importante la coordinación de todas las dependencias.

En este plan operativo se integrarán Salud municipal, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Movilidad Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Oficialía Mayor, la Dirección General de Ecología y Sustentabilidad Ambiental, Comunicación Social, además de organismos como Bomberos y Cruz Roja.