$!En la recta final, síndicos de Guasave critican inequidad en reparto de obra pública

En asuntos generales, Iván de Jesús Luque, síndico de Bamoa, comentó que por falta de gestión de él no ha quedado en busca de obras para las comunidades que representa, pero quedaron en promesa.

GUASAVE._ En la última reunión del Subcomité de Desarrollo Social de la actual administración municipal de Guasave, algunos síndicos señalaron que no hubo equidad en el reparto de obra pública hacia las comunidades rurales.

El síndico dijo que los habitantes de comunidades como Ranchito de Zavala y Cruz Blanca, a las que se les prometieron obras, hasta la fecha siguen esperando y la gente se lo echa en cara.

“Se nos prometió el trabajo, no se hizo y a la vista de la gente uno es el que queda mal, pero por acá no recibimos el apoyo. Estoy seguro de que hay sindicaturas que a comparación de la mía rebasaron los 30 millones de pesos de inversión, no se hizo lo que se decía, que de manera equitativa se iban a repartir obras”, expresó.

Blas Ramón Félix Zamora, síndico de León Fonseca, manifestó que desde que inició su periodo solicitó la instalación de algunas alcantarillas para el desagüe de aguas pluviales y no se hicieron. Hoy en ese sector, donde viven personas de escasos recursos, tienen el agua en los pies.

“Lamento que no se hayan contemplado esas solicitudes porque este gobierno siempre se proclamó por hacer obras que le iban a cambiar la vida a los pobladores”, dijo.