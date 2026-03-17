$!En Los Mochis arrancó con alta afluencia el trámite de la licencia permanente

LOS MOCHIS._ Lo que habitualmente representa un trámite administrativo rutinario, este martes convocó a decenas de mochitenses desde la madrugada. Con una notable afluencia en las oficinas de vialidad, ya que este martes 17 de marzo entró en vigor en el municipio de Ahome el programa de Licencia Permanente para automovilistas y motociclistas de Sinaloa.

El nuevo esquema, que promete eliminar las renovaciones periódicas a cambio de un desembolso único de 2 mil 323 pesos, despertó el interés inmediato de los ciudadanos. La muestra más clara fue Amelia Irene Robles Román, quien llegó antes de que el personal abriera las puertas y logró convertirse en la primera ahomense en recibir el plástico con vigencia de por vida.

Alfonso García Ríos, delegado de Vialidad y Transportes, reconoció que la afluencia superó las proyecciones iniciales de la dependencia. Sin embargo, precisó que no todos los asistentes buscaban el nuevo documento de por vida; una parte considerable de la fila correspondía a contribuyentes rezagados que acudían a realizar el canje de calcomanías, cuyo plazo límite vence el próximo 31 de marzo.

Para desahogar la demanda, el funcionario detalló la dinámica de atención para las nuevas licencias:

Módulos habilitados: Unidad Administrativa y Módulo Las Palmas.

Tiempo de espera en ventanilla: Entre 5 y 10 minutos por persona.

Requisito indispensable: Toma de una nueva fotografía en el lugar, incluso si el ciudadano acude a renovar un plástico aún vigente.