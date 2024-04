Al interior de la comunidad de Ohuira, en el municipio de Ahome, pobladores denunciaron la existencia de una duplicidad de autoridades tradicionales, ya que bajo los usos y costumbres el gobernador reconocido, llamado cobanaro, es Felipe de Jesús Montaño Valenzuela. Sin embargo, hay otra persona que se atribuye dicho cargo.

“Se encuentra el pueblo con una duplicidad de gobernador tradicional, que la otra persona se llama Antonio Valenzuela Combera, quien está elegido fuera de usos y costumbres, va impuesto con Gobierno y el consejo de gobernadores tradicionales que comanda Librado Bacasegua Elenes, personaje que está desconocido para las comunidades originarias del norte de Sinaloa”, explicó Felipe Montaño.

El 28 de marzo, mientras la comunidad celebraba el miércoles de tinieblas en el Centro Ceremonial Virgen del Carmen, irrumpieron en el recinto un grupo de aproximadamente 10 personas encabezadas por Valenzuela Combera, quienes pretendían intervenir en dicho evento.

“Lo quiso hacer imponiendo su supuestamente cargo, cuando no le correspondía a él hacer ese tipo de imposición, ya se le dijo que no se le iba a dejar quemar ningún castillo. Anteriormente ya se había hablado con él, pero este como que no hizo caso e hizo querer imponer su autoridad, supuestamente, pero lo que hizo fue que agredió y lastimó gente que no tenía nada qué ver en este problema”, relató Felipe Montaño.

“Querían entrar con él al recinto sagrado, pero no se les dejó, y ahí es cuando sucedieron los hechos no muy agradables que son pedradas, garrotazos, machetazos, insultos, de todo. Todos llegaron a agredir, como ya se le había dicho al señor que no se le iba a permitir quemar nada, estos ya venían preparados, con piedras, con machetes, con garrotes”, contó.

Derivado de estos altercados, interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, además de que solicitaron una reunión este 11 de abril con el Gobierno de Sinaloa, con asistencia de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable para pedir apoyo en la resolución de esta duplicidad de autoridades tradicionales.

“Nos atendió Rodolfo Jiménez (Secretario General de Gobernación), les pusimos el tema, el caso del agravio cometido el miércoles de tinieblas. La razón que estuvimos en Sebides, y con Rodolfo Jiménez, es para que ellos bajen a la comunidad de Ohuira y observen el desarrollo de una asamblea, dando credibilidad de nuevo a la figura que el pueblo originario puso como gobernador tradicional”, señaló Montaño Valenzuela.

Tras ese encuentro, acordaron que tanto la Secretaría de Gobernación como Sebides visitarían la comunidad el 21 de abril para presenciar dicha asamblea.

Una de las cuestiones que pretenden resolver con esta reunión es que el Estado deje de destinar un recurso etiquetado para los centros ceremoniales a la parte no reconocida por la comunidad.

“Sebides también entrega a la otra parte, de la duplicidad, también le entrega el recurso que está etiquetado, por lo tanto genera esa división, sigue echándole leña al fuego”, subrayó Felipe Montaño.

Precisó que aunque su periodo como cobanaro había concluido, fue la propia comunidad la que respaldó su reelección por, entre otras cosas, defender la bahía de Ohuira de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente que está construida en la zona.

“Cuando termino mi periodo, la asamblea me vuelve a elegir, yo dejo el cargo pero la misma asamblea dice que prosiga en este caso, de hecho ya había aspirantes a la gubernatura. Ellos mismos dijeron que siguiera en la defensa, que me apoyaban para cuestiones de los derechos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y es la manera que me reeligieron”.