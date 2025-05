En el inicio del segundo periodo de la administración de Gerardo Vargas Landeros como Alcalde de Ahome, el Gobierno Municipal pactó el arrendamiento de 76 vehículos por 63.9 millones de pesos, a través de un proceso de licitación pública.

En enero del 2025, el Ayuntamiento de Ahome acordó la renta de los vehículos para diferentes áreas por 63 millones 989 mil pesos con la empresa K-Partners S.A.P.I. de C.V., bajo un contrato que tendrá vigencia hasta el 31 de octubre del 2027, lo que equivale al trienio 2024-2027, por el que fue reelecto Vargas Landeros.

Por este precio, el Gobierno Municipal dispondrá de 17 automóviles tipo sedán básicos, 13 camionetas pick up crew cab manuales, siete camionetas pick up doble cabina, cinco vans para 14 pasajeros, cuatro vehículos SUV eléctricos, cuatro camionetas pick up automáticas con redilas, tres camionetas pick up manuales con redilas, una van larga para pasajeros, un pick up doble cabina híbrida, cinco SUV para siete pasajeros híbridas, un vehículo sedán mediano, una pick up crew cab automática, tres camiones para usarse como grúas y ocho motocarros.