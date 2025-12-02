Encabeza Gobernador Rocha la Mesa de Construcción de la Paz con alcaldesas y alcaldes del norte de Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este martes la sesión regional de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, realizada en las instalaciones del noveno batallón de la Guardia Nacional en Guasave.

El encuentro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar estrategias de seguridad y coordinar acciones en los municipios del norte del Estado.

A la sesión asistieron las y los presidentes municipales Cecilia Ramírez Montoya, de Guasave; Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, de Ahome; Evangelina Llanes Carreón, de Juan José Ríos; y Rolando Mercado, de Sinaloa municipio.

También estuvieron presentes Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno; Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal del Estado; Roy Navarrete Cuevas, Director del Instituto Estatal de Protección Civil; y José Francisco González Hernández, Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, en representación del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Esta reunión se realizó previa a la gira del Gobernador en el municipio de Guasave para entregar escrituras de predios regularizados e inaugurar el Centro de Justicia para las Mujeres de Guasave.