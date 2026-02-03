$!Encienden focos rojos por dengue en Ahome; el municipio lidera con 39 contagios en Sinaloa

LOS MOCHIS._ Con una incidencia atípica que mantiene a las autoridades en alerta, el municipio de Ahome se convirtió este martes en el epicentro de la estrategia estatal de salud, al darse el banderazo de inicio de la Jornada de Eliminación de Criaderos 2026 en la colonia La Ferrusquilla. La urgencia del evento, reunió a la Secretaría de Salud del Estado, Coepriss y al Ayuntamiento de Ahome, para responder a una estadística alarmante ya que el municipio concentra la mayor cantidad de pacientes confirmados de dengue en todo Sinaloa en lo que va del año. Víctor Lim Zavala, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, reveló datos que preocupan al sector. Según el funcionario, el comportamiento del vector Aedes Aegypti ha cambiado, rompiendo la estacionalidad habitual de la enfermedad.







“Resulta que tenemos la mayor incidencia de dengue en el estado. El año pasado, a estos tiempos, nosotros no teníamos los casos que tenemos ahorita. Tenemos 39 casos registrados en estas primeras semanas del mes de enero y esos números solíamos tenerlos hasta agosto. Esto quiere decir que el brote del año pasado todavía persiste, entonces tenemos que trabajar y el trabajo no nada más es de los servicios de salud, el trabajo es de todos”, indico Lim Zavala Durante el evento, y bajo el lema “Todos contra el Dengue”, la Directora de Salud Municipal, María Isabel Astorga, fue enfática al señalar que la fumigación es solo una medida de contención, pero no la solución definitiva. “El dengue no se combate desde una oficina y con una fumigación; se combate con la participación diaria en cada hogar, en cada colonia, en cada comunidad”, declaró Astorga.





