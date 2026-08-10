Enfrentamiento armado paraliza misa en Los Mochis

Durante el domingo, los hechos de violencia registrados en Los Mochis generó temor entre los feligreses que habían acudido a misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

Mientras el sacerdote Joel Valdez Villegas conducía parte de la misa, a las afueras del recinto se escucharon las detonaciones de armas que generó temor entre los asistentes.

El Padre llamó a la calma, pidió que los asistentes no salieran, se permitiera el ingreso de las personas ubicadas afuera, cerraran las puertas y guardar silencio.

La misa coincidió con una persecución entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional que terminó con ocho personas detenidas.