$!Entrega Sebides apoyos productivos a familias desplazadas de Choix

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó 14 apoyos productivos a familias en situación de desplazamiento forzado interno en el sector norte de Choix. La dependencia estatal informó que el equipamiento y herramientas se dispersó entre actividades económicas como abarrotes, gastronomía, carpintería, herrería, panadería, manicure y pedicure.

Señaló que estos apoyos son parte de las acciones para impulsar actividades económicas familiares y promover la recuperación económica. La subsecretaria de Evaluación y Planeación de Sebides, Nicte Loi Ceceña Romero, y la Alcaldesa Yoneida Gámez Vázquez encabezaron la entrega. Durante el acto, la subsecretaria señaló que los apoyos buscan facilitar el reinicio de actividades económicas familiares y el autoempleo.

“Estos apoyos representan una herramienta real para ustedes, para que las familias, sus familias, puedan retomar sus actividades productivas y reconstruir sus medios de vida. Ustedes pueden emprender sus proyectos, y nuestro compromiso es seguir acompañándolos en todo momento y brindarles oportunidades que fortalezcan su estabilidad y su desarrollo”, expresó Ceceña Romero. La Alcaldesa destacó la importancia de incluir a las personas desplazadas en estos programas y llamó a las y los beneficiarios a aprovechar el equipamiento recibido.