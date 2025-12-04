Norte
|
Comunidades

Entrega Sebides apoyos productivos a familias desplazadas de Choix

En total, otorgó 14 apoyos productivos a personas en situación de desplazamiento forzado interno en el norte de Choix, con equipamiento para actividades económicas familiares
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/12/2025 17:08
04/12/2025 17:08

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó 14 apoyos productivos a familias en situación de desplazamiento forzado interno en el sector norte de Choix.

La dependencia estatal informó que el equipamiento y herramientas se dispersó entre actividades económicas como abarrotes, gastronomía, carpintería, herrería, panadería, manicure y pedicure.

$!Entrega Sebides apoyos productivos a familias desplazadas de Choix

Señaló que estos apoyos son parte de las acciones para impulsar actividades económicas familiares y promover la recuperación económica.

La subsecretaria de Evaluación y Planeación de Sebides, Nicte Loi Ceceña Romero, y la Alcaldesa Yoneida Gámez Vázquez encabezaron la entrega.

Durante el acto, la subsecretaria señaló que los apoyos buscan facilitar el reinicio de actividades económicas familiares y el autoempleo.

$!Entrega Sebides apoyos productivos a familias desplazadas de Choix

“Estos apoyos representan una herramienta real para ustedes, para que las familias, sus familias, puedan retomar sus actividades productivas y reconstruir sus medios de vida. Ustedes pueden emprender sus proyectos, y nuestro compromiso es seguir acompañándolos en todo momento y brindarles oportunidades que fortalezcan su estabilidad y su desarrollo”, expresó Ceceña Romero.

La Alcaldesa destacó la importancia de incluir a las personas desplazadas en estos programas y llamó a las y los beneficiarios a aprovechar el equipamiento recibido.

$!Entrega Sebides apoyos productivos a familias desplazadas de Choix

“Agradecida de recibir estos apoyos hoy, sé que son para el beneficio de todas sus familias. Sé que este es un apoyo especialmente para las personas que se encuentran en situación de desplazamiento, para que vean que aquí también se les está tomando en cuenta. Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí y que sean los beneficiados. Aprovéchenlo y trabajen, saquen recursos para que se mueva el pesito en su casa, porque eso es lo que al Gobierno le importa”, dijo.

Sebides informó que esta entrega se integra a las acciones de atención permanente en comunidades afectadas por el desplazamiento, con el objetivo de fortalecer sus medios de trabajo y avanzar en su recuperación económica.

#Bienestar
#Desplazados
#Gobierno de Sinaloa
#Sebides
#Choix
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube