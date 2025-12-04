$!Entrega Sebides apoyos productivos a familias desplazadas de Choix

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó 14 apoyos productivos a familias en situación de desplazamiento forzado interno en el sector norte de Choix.
La dependencia estatal informó que el equipamiento y herramientas se dispersó entre actividades económicas como abarrotes, gastronomía, carpintería, herrería, panadería, manicure y pedicure.
Señaló que estos apoyos son parte de las acciones para impulsar actividades económicas familiares y promover la recuperación económica.
La subsecretaria de Evaluación y Planeación de Sebides, Nicte Loi Ceceña Romero, y la Alcaldesa Yoneida Gámez Vázquez encabezaron la entrega.
Durante el acto, la subsecretaria señaló que los apoyos buscan facilitar el reinicio de actividades económicas familiares y el autoempleo.
“Estos apoyos representan una herramienta real para ustedes, para que las familias, sus familias, puedan retomar sus actividades productivas y reconstruir sus medios de vida. Ustedes pueden emprender sus proyectos, y nuestro compromiso es seguir acompañándolos en todo momento y brindarles oportunidades que fortalezcan su estabilidad y su desarrollo”, expresó Ceceña Romero.
La Alcaldesa destacó la importancia de incluir a las personas desplazadas en estos programas y llamó a las y los beneficiarios a aprovechar el equipamiento recibido.
“Agradecida de recibir estos apoyos hoy, sé que son para el beneficio de todas sus familias. Sé que este es un apoyo especialmente para las personas que se encuentran en situación de desplazamiento, para que vean que aquí también se les está tomando en cuenta. Me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí y que sean los beneficiados. Aprovéchenlo y trabajen, saquen recursos para que se mueva el pesito en su casa, porque eso es lo que al Gobierno le importa”, dijo.
Sebides informó que esta entrega se integra a las acciones de atención permanente en comunidades afectadas por el desplazamiento, con el objetivo de fortalecer sus medios de trabajo y avanzar en su recuperación económica.