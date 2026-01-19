Entregan 3 mil 187 títulos y certificados parcelarios en Sinaloa municipio

SINALOA DE LEYVA.– Un total de 3 mil 187 familias del municipio de Sinaloa recibieron este lunes títulos de propiedad, certificados parcelarios y escrituras públicas, con lo que concluyó un proceso de regularización que por años permaneció pendiente en esta región.

El acto fue encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien destacó que estos documentos permiten a las y los beneficiarios acreditar legalmente su patrimonio y acceder a derechos como herencia, créditos o mejoras en sus predios.

“Se llama certeza jurídica, que quiere decir que es cierto que es de ustedes y lo que más quiero yo es que reciban con felicidad su papel”, expresó el mandatario.

En el evento se entregaron 2 mil 122 títulos de propiedad y 957 certificados parcelarios por parte del Registro Agrario Nacional, además de 108 escrituras públicas emitidas por la Comisión de Vivienda del Estado. Los apoyos alcanzaron a habitantes de comunidades como Agua Escondida, Rancho Nuevo, El Palmar de los Sepúlveda, El Caimán, Mazocari, Matapán, La Higuerita, Santiago de Ocoroni, Cubiri de la Capilla, El Carrizo de San Pablo, San Bruno y El Zapote, entre otras.

Rocha Moya afirmó que la regularización de la tierra es una prioridad de su administración y que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y dependencias federales para atender rezagos históricos.

“Lo que van a recibir es un papel totalmente legalizado, recíbanlo y cuídenlo, es de ustedes”, señaló.

El titular de Sebides, Omar López Campos, informó que en lo que va del sexenio se han otorgado más de 29 mil títulos de propiedad de manera gratuita en los 20 municipios del estado, como parte de la estrategia para garantizar justicia social y seguridad patrimonial.

Por su parte, el representante de la Procuraduría Agraria en Sinaloa, Juan Carlos Patrón Rosales, subrayó que la regularización brinda orden y estabilidad a las comunidades.

“A partir de este momento los títulos y certificados que ustedes tienen los hacen poseedores de un pedazo de nuestro querido Sinaloa”, indicó.

La delegada del Registro Agrario Nacional, Leticia Bori Torres, resaltó que el trámite se realiza sin costo y cumple con la misión de documentar a ejidos y comunidades para fortalecer su desarrollo.

El Presidente Municipal de Sinaloa, Rolando Mercado, consideró que el programa genera bienestar y orden urbano al acreditar la propiedad de las familias.

En representación de los beneficiarios, Patricia Margarita Valenzuela García agradeció la entrega de documentos que, dijo, brindan tranquilidad a miles de hogares.

A la ceremonia asistieron la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; representantes del INSUS, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral y de la Comisión de Vivienda, así como autoridades estatales y municipales.