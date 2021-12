Entregan el Premio Letras de Sinaloa a Francisco Hinojosa

LOS MOCHIS._ Considerando que sus cuentos son una muestra de una prosa consumada, que calcula el punto exacto del impacto que va a provocar, el Gobierno del Estado otorgó el Premio Nacional Letras de Sinaloa, en su edición número 13, al escritor mexiqueño Francisco Hinojosa.

La ceremonia se realizó la noche de este viernes en el marco de la Feria Internacional del Libro de Los Mochis, en la que el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, entregó al galardonado una placa de reconocimiento y un estímulo económico de 100 mil pesos.

“Es uno de los escritores de poesía, de narrativa infantil y juvenil, de los más importantes en lengua española. Celebro que este premio se haya entregado a don Francisco Hinojosa, y para mí es un honor haber estado aquí”, comentó el funcionario.

Hinojosa estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, es uno de los autores más destacados de literatura infantil y juvenil en lengua española, y parte de su obra se ha traducido al inglés, portugués, italiano, polaco y lituano. Próximamente, su libro ‘A golpe de calcetín’, una de sus obras más notables, cumplirá 40 años de vida.

“Estoy realmente muy agradecido. Recuerdo cuando fue premiado Élmer Mendoza, José Luis Rivas, y después me enteré de la gran cantidad de escritores, muchos de ellos amigos, algunos ya fallecidos, como mi querido amigo Federico Campbell, como Miguel León Portilla, y me sentí muy halagado de estar en este muy selecto grupo de escritores, pensadores, y gente que admiro yo profundamente”, expresó el galardonado.

“A esta Feria de Los Mochis vine no sé si a la primera o a la segunda, pero ya he estado varias veces aquí y tengo muchos buenos y queridos amigos... Ayer encontré por aquí a una escuela y las maestras me decían: es que tus libros están ahí en la biblioteca, y los leen los niños y los releen; y ese es uno de los más grandes premios que puede recibir un escritor”, agregó.

Cabe mencionar, que el Premio Letras de Sinaloa fue creado por el Gobierno del Estado en 2009, a iniciativa del Comité Organizador de la Feria del Libro Los Mochis, y su propósito es distinguir a escritores mexicanos, mayores de 60 años, cuya obra ha influido en el desarrollo de las letras y la cultura.

Ha sido otorgado a Vicente Leñero (2009), Emmanuel Carballo (2010), Federico Campbell (2011), Miguel León-Portilla (2012), Marco Antonio Campos (2013), Jaime Labastida (2014), Hugo Hiriart (2015), Felipe Garrido (2016), Coral Bracho (2017), Elena Poniatowska (2018), Élmer Mendoza (2019) y José Luis Rivas (2020).