$!Entregan en Ahome 1,311 títulos agrarios en evento encabezado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava

LOS MOCHIS._ Solo el 31 por ciento de los derechos agrarios en Sinaloa se encuentran actualmente a nombre de mujeres, una cifra que evidencia la desproporción histórica en la tenencia de la tierra frente al 69 por ciento en manos de hombres. Para encarar este rezago en materia de justicia territorial, autoridades de los tres niveles de Gobierno concretaron en Ahome la Caravana para las Mujeres en la Propiedad Social, evento encabezado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, en el cual se liberaron mil 311 documentos agrarios para dar certeza jurídica a familias de la región. Durante el encuentro, Domínguez Nava destacó que la entrega de esta documentación trasciende el valor administrativo, constituyendo un paso firme para saldar la deuda histórica con las trabajadoras del campo, quienes por generaciones han cultivado la tierra sin contar con la acreditación legal de su propiedad.





Enmarcó estas acciones dentro de la política social que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asegurar la integración equitativa de las mujeres en el desarrollo del País. "En el caso de Sinaloa, el 69 por ciento de las personas con derechos agrarios y propiedad de la tierra son hombres y solo el 31 por ciento son mujeres. Así de importante es el reto que tenemos, pero estamos convencidos de que si continuamos con gobiernos como el de la Cuarta Transformación, vamos a lograr la paridad, la equidad y que las mujeres se vayan incorporando cada día más al reconocimiento de estos derechos", aseveró Domínguez Nava. De acuerdo con el desglose presentado por el titular del Registro Agrario Nacional, José de Jesús Flores Pineda, la remesa entregada en el municipio estuvo compuesta por 518 títulos de solares urbanos y 793 certificados parcelarios. En total, la jornada impactó a mil 108 beneficiarios directos, de los cuales 507 son mujeres y 601 son hombres.



