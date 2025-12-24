$!Entregan la primera Vivienda Bienestar en Los Mochis

LOS MOCHIS._ El programa insignia de vivienda social del Gobierno Federal, “Vivienda Bienestar”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, inició operaciones formalmente en Sinaloa este 24 de diciembre. La ciudad de Los Mochis fue el escenario donde se firmó la primera escritura, beneficiando a Alondra Trinidad Vega Burboa, una joven trabajadora de 25 años. Este hecho marca la apertura de una oferta de 344 complejos habitacionales disponibles en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, destinadas específicamente a la fuerza laboral con menores ingresos económicos que busca transitar de la renta a la propiedad privada. Para Alondra Vega, y su familia, la firma del contrato de la vivienda J-101 en la planta baja del complejo representa un cambio de vida sustancial, ya que ellos vivían en una casa de renta.







La familia dejará su residencia actual en la colonia Ferrusquilla, donde pagaban mil 300 pesos mensuales, para invertir en un patrimonio propio. Bajo el esquema de Vivienda Bienestar, y su mensualidad quedará fijada en aproximadamente 3 mil 126 pesos. Los beneficiarios destacaron que, aunque el monto es mayor, la certeza jurídica y la ubicación estratégica del inmueble es cercano a escuelas, parques y redes familiares por lo cual convierten este pago en una inversión a largo plazo. El Infonavit hizo un llamado enérgico a los interesados en las viviendas restantes y enfatizo que el proceso es totalmente gratuito y directo. En el desarrollo Nuevo Horizonte se han instalado advertencias visibles para disuadir a los derechohabientes de utilizar gestores o intermediarios, conocidos normalmente como “coyotes”, personas buscan lucrar con trámites que no tienen costo.





