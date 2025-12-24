$!Entregan la primera Vivienda Bienestar en Los Mochis

LOS MOCHIS._ El programa insignia de vivienda social del Gobierno Federal, “Vivienda Bienestar”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, inició operaciones formalmente en Sinaloa este 24 de diciembre. La ciudad de Los Mochis fue el escenario donde se firmó la primera escritura, beneficiando a Alondra Trinidad Vega Burboa, una joven trabajadora de 25 años.
Este hecho marca la apertura de una oferta de 344 complejos habitacionales disponibles en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, destinadas específicamente a la fuerza laboral con menores ingresos económicos que busca transitar de la renta a la propiedad privada.
Para Alondra Vega, y su familia, la firma del contrato de la vivienda J-101 en la planta baja del complejo representa un cambio de vida sustancial, ya que ellos vivían en una casa de renta.
La familia dejará su residencia actual en la colonia Ferrusquilla, donde pagaban mil 300 pesos mensuales, para invertir en un patrimonio propio. Bajo el esquema de Vivienda Bienestar, y su mensualidad quedará fijada en aproximadamente 3 mil 126 pesos.
Los beneficiarios destacaron que, aunque el monto es mayor, la certeza jurídica y la ubicación estratégica del inmueble es cercano a escuelas, parques y redes familiares por lo cual convierten este pago en una inversión a largo plazo.
El Infonavit hizo un llamado enérgico a los interesados en las viviendas restantes y enfatizo que el proceso es totalmente gratuito y directo.
En el desarrollo Nuevo Horizonte se han instalado advertencias visibles para disuadir a los derechohabientes de utilizar gestores o intermediarios, conocidos normalmente como “coyotes”, personas buscan lucrar con trámites que no tienen costo.
La atención se brinda exclusivamente en el módulo instalado en la casa muestra del fraccionamiento, a partir de las 9:00 horas, conforme al orden de llegada.
Los requisitos para acceder los departamentos de 60 metros cuadrados están reservados para un sector específico de la población. Para ser elegible a una de las unidades aún disponibles, el Instituto estableció tres candados principales:
- Ingreso salarial: El trabajador debe percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales.
- Estabilidad laboral: Contar con una antigüedad mínima de seis meses en su empleo actual.
- Historial limpio: No tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit al momento de la solicitud.
Con este arranque, Los Mochis se posiciona como el punto de partida en Sinaloa para este programa que busca abatir el rezago habitacional en los sectores más vulnerables.