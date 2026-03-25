$!Entregan las primeras 40 Viviendas del Bienestar en el sector Nuevo Horizonte, en Ahome

LOS MOCHIS._ Este miércoles se concretó la entrega oficial de las primeras 40 casas del programa “Viviendas del Bienestar” a familias del sector Nuevo Horizonte. Este bloque inicial marca el arranque del proyecto habitacional que contempla la entrega de 344 hogares en su totalidad. El evento protocolario contó con la participación de autoridades de los tres niveles de Gobierno.





La ceremonia fue encabezada por el Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez. De parte del Gobierno Federal, se contó con la presencia del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, quien asistió en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “No solo estamos entregando llaves y escrituras; estamos entregando certeza y un futuro digno para las familias de Nuevo Horizonte. Este es el verdadero significado del bienestar”, mencionó. La ceremonia fue enlazada y transmitida en vivo durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” de la Presidenta de México.



