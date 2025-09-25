$!‘Equipa Sinaloa’ llega por primera vez a Juan José Ríos con apoyos a microempresarios

JUAN JOSÉ RÍOS._ El programa Equipa Sinaloa, del Gobierno del Estado, llegó por primera vez a Juan José Ríos como municipio.
En esta ocasión, a través de la Secretaría de Economía, se entregaron 118 equipos productivos a 32 microempresarios, beneficiando tanto a la cabecera municipal como a las comunidades de Garantías, Bachoco, Cerro El Cabezón y Lázaro Cárdenas.
Durante el evento, el Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, afirmó que Equipa Sinaloa ha transformado la vida de miles de familias en todo el estado.
De acuerdo a un comunicado, el funcionario señaló que el programa no solo entrega herramientas para emprender, sino que también fortalece la economía local, genera oportunidades reales y construye confianza y dignidad en quienes deciden dar el paso hacia el autoempleo.
“Con Equipa Sinaloa no solo entregamos un equipo; abrimos una puerta a la independencia económica, generamos confianza en los emprendedores y construimos dignidad para nuestras familias. Cada esfuerzo cuenta para transformar vidas y comunidades”, expresó.
Con esta entrega, Juan José Ríos se convierte en el décimo cuarto municipio atendido en 2025, sumándose a Cosalá, Choix, El Fuerte, Culiacán, Rosario, Escuinapa, Mazatlán, Mocorito, Guasave, Eldorado, Elota, Badiraguato y Concordia.
En lo que va del año, Equipa Sinaloa ha entregado 2 mil 868 equipos a mil 028 familias, y desde el inicio de la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya se han distribuido más de 13 mil 400 equipos, superando en un 335 por ciento la meta inicial de 4 mil establecida en el Plan Estatal de Desarrollo, se destacó.
La Alcaldesa de Juan José Ríos, Evangelina Llanes Carreón, reconoció el respaldo constante del Gobierno del Estado y subrayó la importancia de estos apoyos para el crecimiento de los pequeños negocios del municipio.
“Juan José Ríos está muy agradecido y, sobre todo, la gente sabrá responder muy bien a cada uno de estos apoyos”, afirmó.
Llanes Carreón señaló que desde el Ayuntamiento se trabaja siempre en beneficio de la población y que, junto con el Gobierno de Sinaloa, se mantendrá una alianza firme en favor de la comunidad.
“El Gobernador ha estado al pendiente y ha manifestado que a Juan José Ríos le irá bien; lo ha demostrado con sus visitas y con apoyos constantes”, destacó.
Uno de los beneficiarios, Carlos Paúl Cota Galván, quien tiene un restaurante en la cabecera municipal, señaló que estos apoyos son clave para quienes inician con sus pequeños negocios.
“La verdad es una muy buena ayuda, porque como vamos comenzando todavía no hay muchos ingresos, y estos apoyos nos ayudan a crecer como nuevos emprendedores”, comentó.
Por su parte, Humberto Navarro López, de la comunidad de Bachoco y dedicado al oficio de instalador eléctrico en casas habitación, coincidió en que los equipos entregados son una oportunidad para mejorar sus condiciones de trabajo.
“Nos aportan en nuestra economía y en el trabajo que hacemos a diario. Las herramientas están muy bien y para nosotros son un gran apoyo”, expresó.
El evento contó con la presencia del subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento, José Ángel López Fierro; la directora de Desarrollo Económico de Juan José Ríos, Silvia Barrera; así como emprendedores y microempresarios del municipio.