$!‘Equipa Sinaloa’ llega por primera vez a Juan José Ríos con apoyos a microempresarios

JUAN JOSÉ RÍOS._ El programa Equipa Sinaloa, del Gobierno del Estado, llegó por primera vez a Juan José Ríos como municipio. En esta ocasión, a través de la Secretaría de Economía, se entregaron 118 equipos productivos a 32 microempresarios, beneficiando tanto a la cabecera municipal como a las comunidades de Garantías, Bachoco, Cerro El Cabezón y Lázaro Cárdenas. Durante el evento, el Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, afirmó que Equipa Sinaloa ha transformado la vida de miles de familias en todo el estado.





De acuerdo a un comunicado, el funcionario señaló que el programa no solo entrega herramientas para emprender, sino que también fortalece la economía local, genera oportunidades reales y construye confianza y dignidad en quienes deciden dar el paso hacia el autoempleo. “Con Equipa Sinaloa no solo entregamos un equipo; abrimos una puerta a la independencia económica, generamos confianza en los emprendedores y construimos dignidad para nuestras familias. Cada esfuerzo cuenta para transformar vidas y comunidades”, expresó. Con esta entrega, Juan José Ríos se convierte en el décimo cuarto municipio atendido en 2025, sumándose a Cosalá, Choix, El Fuerte, Culiacán, Rosario, Escuinapa, Mazatlán, Mocorito, Guasave, Eldorado, Elota, Badiraguato y Concordia. En lo que va del año, Equipa Sinaloa ha entregado 2 mil 868 equipos a mil 028 familias, y desde el inicio de la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya se han distribuido más de 13 mil 400 equipos, superando en un 335 por ciento la meta inicial de 4 mil establecida en el Plan Estatal de Desarrollo, se destacó.



