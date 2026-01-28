Equipan a comerciantes de 7 tianguis en Los Mochis como parte del programa ‘Nuestro Tianguis 2025’

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de transformar la imagen de los mercados sobre ruedas y brindar herramientas dignas a quienes sostienen la economía familiar desde la venta de productos en la calle, la Secretaría de Economía del Estado y el Ayuntamiento de Ahome distribuyeron equipamiento a 80 comerciantes locales.

Durante la mañana de este miércoles, autoridades encabezadas por el Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, y el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, oficializaron la entrega de insumos del programa “Nuestro Tianguis 2025”, beneficiando de esta manera a tiangueros de siete distintas zonas tradicionales de la ciudad, las cuales algunas de ellas cuentan hasta con tres décadas de historia.

José Ángel López Fierro, Subsecretario de Gestión de Fondos, explicó que el paquete entregado el cual suma 240 artículos en total, busca estandarizar y mejorar la presentación de los puestos.

Cada beneficiario recibió una carpa con dimensiones de 2x2 metros, un tablón de 1.80 metros y una silla.

“Sabemos que muchos ponen una lona, una sábana, buscan un árbol. Ahora les damos las herramientas para que exhiban sus productos y se sientan confiados de que pueden vender más con el equipo indicado”, detalló.

Durante su intervención, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano calificó la entrega como un “nuevo renacer” para los microempresarios.

Hablando desde su experiencia personal, empatizó con el sacrificio que implica el emprendimiento familiar.

”Sé lo que cuesta emprender, se involucra a toda la familia. Lo que les podemos ayudar lo hacemos con mucho gusto, con la esperanza de que se sigan convirtiendo en el motor que genera bienestar para Ahome”, afirmó.

Feliciano Castro Meléndrez transmitió el reconocimiento por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya a la “entrega y nobleza” de esta actividad económica.

Fernanda Guadalupe Zavala Montes, vendedora del sector Las Canteras y voz de los beneficiarios, sentenció que el valor del apoyo trasciende lo material

”Significa sentirnos tomados en cuenta, valorados y respaldados”, indicó.

Los beneficiados con este apoyo fueron algunos comerciantes de los tianguis:

• Centro

• Jaramillo

• López Mateos

• Morelos

• Nuevo Horizonte

• Álamos Country

• Buena Vista