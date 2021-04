$!Esta elección es la oportunidad de detener la tragedia de Morena: PRI

Llamó a los militantes y simpatizantes de los tres partidos que conforman la coalición a salir todos los días a promover a sus candidatos y decir con orgullo que son quienes tienen las mejores propuestas para impulsar el crecimiento, el desarrollo, el combate a la pobreza y la atención a quienes más lo necesitan.

“Tenemos que defender lo que hemos construido en años, tenemos que estar atentos, salir a convencer, con humildad, con sencillez, escuchar a la gente, a quienes están afuera, que lo que quieren es que se resuelva el empleo, la educación y la salud, por eso es importante que tengan a un (candidato) comprometido, que trabaje cerca de la gente”, expresó.

Moreno Cárdenas subrayó que en esta elección nadie les va a regalar nada y nadie vendrá a hacer el trabajo que les toca hacer, por ello es hora de demostrar de qué están hechos los mexicanos y los sinaloenses.

“No pueden permitir que den saltos al vacío, al gobierno no pueden llegar quienes no tienen capacidad, quienes son ocurrentes y quienes creen que de rebote les puede llegar el destino de dirigir un estado. Se necesita un hombre fuerte, lleno de vigor, de salud, con ideas, con proyecto, con programa, con experiencia, por eso siempre lo he dicho que lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo mejor de la coalición está en la coalición con el PAN, el PRD y el PRI”, sostuvo.