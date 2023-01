$!Establecen Gobierno y FIRA fondo de garantía líquida para créditos a productores

Este acuerdo, según un informe difundido por gobierno estatal, permitirá que a partir de hoy, FIRA y su red de intermediarios atiendan a las personas físicas y morales cuyos créditos por parte de Financiera Nacional no hayan sido concretados hasta el momento.

“Vamos a firmar un convenio con FIRA que se convierte en una garantía liquida, para efecto de que FIRA fondee a la Financiera Nacional y está tenga el recurso para efecto de cubrir todos los créditos. Nosotros vamos a hacer una aportación de 70 millones y FIRA de 80, eso se multiplica por 17 para efectos de capacidad de crédito”, señaló el Gobernador.

Montes Salas precisó que este fondo de garantía líquida tiene como objetivo que FIRA redireccione todos los créditos pendientes de Financiera Nacional a través de su estructura de intermediarios financieros, bancarios y no bancarios, priorizando a las personas físicas.

“Van a ser más de 5 mil millones de pesos, 5 mil 600 o 5 mil 800, no tenemos esa cifra porque hay muchos intermediarios financieros, dispersoras y sobre todo los bancarios, que esos no se detienen y ya tienen otras líneas de financiamiento que deben haber conseguido, pero a nosotros lo que me instruyó el señor Gobernador, es a darles prioridad a las personas físicas que recibieron una parte de la ministración”, explicó.