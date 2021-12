Estamos a tiempo de evitar una cuarta ola de Covid: Alcalde de Guasave

GUASAVE. _ Se está muy a tiempo de evitar una cuarta ola de Covid-19 que deje pacientes hospitalizados, fallecimientos y afectaciones económicas en el municipio, pero para lograrlo es necesario el esfuerzo de todos, manifestó Martín Ahumada Quintero.

El Alcalde de Guasave pidió a la población y a los comerciantes extremar los protocolos sanitarios, ante el riesgo de que se incrementen los contagios por las fiestas de fin de año.

“El esfuerzo lo podemos hacer todos, estamos muy a tiempo de evitar una cuarta ola de Covid-19 que deje pacientes hospitalizados, fallecimientos y afectaciones económicas en el municipio”, sostuvo.

Señaló que como administración son muy empáticos con la situación que viven los comercios, por lo que no se trata de cerrar negocios, sino promover la colaboración de las empresas, para que en todos los establecimientos se cumplan las medidas de salud.

Ahumada Quintero reiteró las medidas restrictivas anunciadas para evitar en la medida de lo posible los contagios de coronavirus en el municipio, entre las que destacan el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, suspensión de fiestas tradicionales, reducción al 50 por ciento del aforo en fiestas particulares en espacios cerrados, instalación de filtros sanitarios en establecimientos comerciales y aforo del 50 por ciento en restaurantes.

“La idea no es ser restrictivo en el sentido de bajar la cortina, no queremos afectar a nadie, estamos en la etapa de precaución, no estamos en la urgencia, pero sí estamos tratando de ver las cosas en naranja para que esto no se vaya a complicar y si hay enfermedades, que no sean tan drásticas”, aseveró.

En Guasave hasta el corte del sábado había 35 casos activos de Covid-19, pero en el acumulado histórico desde el 4 de abril de 2020 que se detectó el primer positivo suman 7 mil 850 personas contagiadas, de las cuales 6 mil 874 lograron recuperarse y 976 perdieron la vida.