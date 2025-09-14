$!Estamos sacando adelante a Sinaloa con el apoyo de todos ustedes: Rocha Moya a diputados

GUAMÚCHIL._ Reconociendo el apoyo que otorgan a su gobierno para llevar los beneficios sociales a la población, el Gobernador Rubén Rocha Moya asistió al informe que rindieron las diputadas y diputados locales de Morena de la región del Évora, de la 65 Legislatura del Congreso del Estado.
Al informe asistieron 16 diputadas y diputados, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, quien dirigió un mensaje al igual que las diputadas y diputados Luz Verónica Avilés Rochín, Eligio López Portillo y Ambrosio Chávez Chávez, por representar los distritos de la región del Évora.
“Yo los felicito a ellas, a ellos, y también a todos los diputados del Verde, del PRI, y a los diputados del PAN, del MC y del PAS, a todos, que han estado aportando, han hecho muchos consensos y han logrado hacer acuerdos por Sinaloa, y ese es el mayor mérito de un político, ser capaz de hacer acuerdos. Y agradecer que me han apoyado, ellas y ellos, para que nosotros podamos llegar con beneficios a la población, en todos los aspectos”, dijo Rocha Moya.
“Qué tenemos ahora, tenemos un Sinaloa renovado, con sus problemas, con sus dificultades pero que estamos sacándolo adelante gracias a todas y todos ustedes, vamos para adelante, resolviendo nuestros problemas”, añadió.
Por otra parte, el mandatario estatal informó que en octubre se dará el fallo a la licitación para concluir el malecón de Guamúchil, donde se invertirán 75 millones de pesos.
De igual manera se refirió al proyecto ya autorizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la remodelación total del Hospital General de Guamúchil, donde se invertirán 400 millones de pesos, y mientras duren los trabajos, los pacientes serán atendidos en los hospitales de Angostura y Mocorito, así como en el Centro de Salud de Guamúchil.
El evento se realizó en el Auditorio 27 de febrero, en donde la Alcaldesa de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, dio la bienvenida y agradeció el apoyo del Gobernador Rocha y de las diputadas y diputados para realizar las obras que se están llevando a cabo en todo el municipio.
Las diputadas y diputados que asistieron a este informe conjunto fueron Tere Guerra, Luz Verónica Avilés Rochin, Eligio López Portillo, Ambrosio Chávez, Juana Minerva Vázquez González, Holincer Castro Magaña, Guadalupe Santana Palma León, Cristian Alexis Espinoza García, Reynalda Leyva Urías, Manuel de Jesús Guerrero Alarcón, Sthefany Rea Réatiga, Pedro Alonso Villegas Lobo, Carla Daniela Ulloa Rodríguez, Rita Fierro Reyes, Elizabeth Ramírez Tirado, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Isabel Franco Meza, Erica Martínez Rodríguez, y Serapio Vargas Ramírez.