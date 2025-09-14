$!Estamos sacando adelante a Sinaloa con el apoyo de todos ustedes: Rocha Moya a diputados

GUAMÚCHIL._ Reconociendo el apoyo que otorgan a su gobierno para llevar los beneficios sociales a la población, el Gobernador Rubén Rocha Moya asistió al informe que rindieron las diputadas y diputados locales de Morena de la región del Évora, de la 65 Legislatura del Congreso del Estado.

Al informe asistieron 16 diputadas y diputados, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, quien dirigió un mensaje al igual que las diputadas y diputados Luz Verónica Avilés Rochín, Eligio López Portillo y Ambrosio Chávez Chávez, por representar los distritos de la región del Évora.

“Yo los felicito a ellas, a ellos, y también a todos los diputados del Verde, del PRI, y a los diputados del PAN, del MC y del PAS, a todos, que han estado aportando, han hecho muchos consensos y han logrado hacer acuerdos por Sinaloa, y ese es el mayor mérito de un político, ser capaz de hacer acuerdos. Y agradecer que me han apoyado, ellas y ellos, para que nosotros podamos llegar con beneficios a la población, en todos los aspectos”, dijo Rocha Moya.

“Qué tenemos ahora, tenemos un Sinaloa renovado, con sus problemas, con sus dificultades pero que estamos sacándolo adelante gracias a todas y todos ustedes, vamos para adelante, resolviendo nuestros problemas”, añadió.