LOS MOCHIS._ El candidato de la alianza Morena-PAS a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya, afirmó que a unos días de culminar la campaña mantiene su ventaja irreversible y nunca lo alcanzaron sus contendientes.

“El dicho de las ‘parejeras’ es cierto, pero lo primero que hay que hacer es alcanzar, y no hay alcance alguno; no aplica para Sinaloa, está muy lejos. Nos va muy bien en la campaña, tenemos muy buena respuesta, hay clic con la ciudadanía. No es presunción es realidad. La campaña ya la ganamos, ahora hay que cuidar la elección”, puntualizó entrevistado por los medios mientras saludaba a automovilistas en el crucero de los bulevares Rosales y Jiquilpan.