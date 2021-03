Estoy limpio y dispuesto a servir a Guasave: Chuy López

GUASAVE. – Que está limpio y dispuesto a servir a Guasave, expresó Jesús Antonio López Rodríguez, en su primer mensaje como candidato a la Alcaldía de este municipio por el PAN, PRI y PRD.

En la conferencia de prensa, López Rodríguez estuvo acompañado de los candidatos a diputados locales Dulce Ruiz, del Distrito 04; Feliciano Valle, del Distrito 06; Víctor Espinoza, del Distrito 07; Socorro Castro, del Distrito 08; además de Trinidad Armenta, candidata a Síndica Procuradora, y Eleno Flores, quien próximamente se registrará en el Distrito 04 federal.

“Hemos conformado en estas tres fuerzas políticas una gran alianza por Guasave, no es una alianza nada más para ganar la elección, es una alianza para gobernar juntos un Guasave que requiere de unidad, que no aguanta más y que en un futuro muy próximo estemos dando resultados muy favorables. Estar en un equipo como este me llena de una enorme satisfacción”, manifestó.

Cuestionado sobre su registro previo en Morena para buscar la candidatura a la alcaldía, el médico internista rechazó que eso le vaya a restar credibilidad ante los electores.

“Claro que no va a restar. Lo tengo que reconocer, solicité mi registro, pero a tiempo renuncié en Culiacán, en el IEES y en México, mucho antes de que terminaran su proceso y estoy limpio y con toda la disposición de servirle a Guasave”, sostuvo.

Durante su paso como médico y como servidor público aseguró que siempre ha atendido a la gente cuando lo han necesitado, sin preguntar si son del PRI, PAN, PRD o si pertenecen a algún partido político.

Como lo hiciera horas antes su adversario de Morena y PAS, el también médico Martín Ahumada Quintero, López Rodríguez se comprometió a realizar una campaña de altura y respeto.

“La civilidad política ya llegó y la tenemos que honrar, tenemos que tratarnos bien, conducirnos con mucho respeto”, expresó, “antes, durante y después de la elección debemos de tener ese pacto de civilidad, porque Guasave tiene esa terrible característica de que termina la elección y quedan peleadas muchas familias y muchos amigos”.

El ex diputado federal aseguró que PRI, PAN y PRD han conformado una alianza fuerte, con candidatos que primero que nada son personas honestas, que han demostrado servir a la sociedad.

“Ocupamos un gobernador que sea amigo de Guasave, pero sobre todo que tenga compromiso con Guasave, necesitamos ganar, gobernar y hacer equipo juntos para visitar a nuestro gobernador y nos dé lo que realmente merecemos los guasavenses, que en el transcurso de la historia lamentablemente nos han quedado a deber”, aseveró.

Celebró que en las negociaciones se haya definido a Trinidad Armenta Orduño como candidata a síndica procuradora, ya que ella como priista será muy vigilante de que se hagan las cosas bien.