Estrategia interinstitucional busca garantizar clases presenciales en Villa Juárez, Navolato

El Gobierno de Sinaloa puso en marcha una estrategia interinstitucional de acompañamiento en los planteles educativos de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad que permitan la continuidad de las clases presenciales, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

La titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, encabezó este lunes una serie de encuentros con madres y padres de familia, así como con personal docente, como parte de una intervención que se aplicará en los 24 centros educativos de la sindicatura perteneciente a Navolato.

De acuerdo con la funcionaria, la estrategia contempla la coordinación de diversas dependencias estatales y el acompañamiento permanente de autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de generar acuerdos que permitan fortalecer la confianza de la comunidad educativa y asegurar la movilidad y protección en los entornos escolares.

“Ninguna acción educativa que nosotros implementemos la vamos a hacer al margen de una coordinación, y es lo que estamos buscando, una coordinación con las instancias responsables de seguridad como ocurrió el día de hoy, pero también con cercanía con los padres y madres con diálogo, con entendimiento, con acompañar cada momento, que no forcemos ninguna situación”, expresó Félix Niebla.

La Secretaria de Educación señaló que el enfoque de la intervención es integral y prioriza el bienestar de niñas, niños y jóvenes, así como el restablecimiento del tejido social en la sindicatura, mediante la presencia institucional continua.

Como parte de esta estrategia, participan el Sistema DIF Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), el Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE) y el Registro Civil, entre otras dependencias.

El DIF estatal, encabezado por Eneyda Rocha Ruiz, llevará desayunos calientes a dos planteles educativos diarios durante la semana; mientras que el ISDE desarrollará ferias deportivas en cada escuela de la sindicatura. ICATSIN ofrecerá opciones de capacitación para madres de familia, además de jornadas de corte de cabello en los centros escolares.

Por su parte, el Registro Civil realizará jornadas gratuitas para la regularización de actas de nacimiento; la Secretaría de las Mujeres brindará atención psicológica, asesoría jurídica, actividades lúdicas y charlas informativas sobre el violentómetro y la Cartilla de los Derechos de las Mujeres; en tanto que la Secretaría de Salud llevará a cabo jornadas de vacunación contra el sarampión y otras vacunas para completar esquemas en estudiantes y personal docente.

“Todos estamos en una acción específica que va a abonar en una solución que requiere de manera integral Villa Juárez. Es una situación de restablecer el tejido social que ha sido dañado, pero nuestra permanencia en Villa Juárez, hará que las cosas sean diferentes”, puntualizó la funcionaria estatal.

Durante la jornada, personal de la SEPyC y de Educación Básica constató la asistencia presencial en al menos 15 planteles del turno matutino, entre ellos tres secundarias, seis primarias federales, dos primarias estatales y cuatro preescolares, donde se evaluaron las condiciones, necesidades y acciones a implementar para fortalecer la operación escolar.