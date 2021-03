Estrenan Casa de la Cultura en Mocorito, la Atenas de Sinaloa

MOCORITO. – El Pueblo Mágico de Mocorito, llamado la “Atenas de Sinaloa”, tiene desde este lunes un atractivo más que se suma a las opciones que pueden encontrar los visitantes, al ser inaugurada la Casa de la Cultura.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró la obra de remodelación de este recinto ubicado en pleno Centro, a un costado de la iglesia de este pueblo colonial rico en historia y cultura. La inversión fue de 12 millones de pesos.

“Hay que apostarle a la cultura y a la educación, es un error no hacerlo, si ya teníamos esto ¿por qué tantas administraciones dejaron de hacerlo?, no hay mejor dinero invertido que meterlo en cultura, porque además ayuda a la formación, a la educación, pero sobre todo al turismo, pues permitirá que no sólo haya eventos, sino que venga gente de otras partes del estado, de la República y del extranjero a ver espectáculos, esto va a traer dinero, empleo, negocio y oportunidades”, expresó.

El Mandatario estatal subrayó que las bases están puestas para relanzar a este Pueblo Mágico como una ciudad colonial con una rica esencia histórica y cultural.

“Nosotros nos vamos a ir, los gobiernos nos vamos, la gente es la que se queda, y esto es patrimonio de la ciudad, es patrimonio de Mocorito, así es que si lo tuvimos y lo perdimos, ahora lo rescatamos, no hay que volver a permitir que se vuelva a caer”, manifestó.

El Alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro dijo que este recinto ya se encuentra en perfectas condiciones para iniciar una agenda de trabajo en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, para el beneficio de la sociedad mocoritense.

“Aquí está esta joya cultural a la vista de ustedes bonito pueblo que nos acompaña, y que estoy seguro que este 2021 vamos a consolidar aún más nuestro Mocorito Pueblo Mágico, estoy seguro que para julio o agosto vamos a ver cristalizado también el Museo de Los Tigres del Norte, que vendrá a darle una fortaleza a la cultura y al turismo, pero sobre todo para que todos los prestadores de servicios tengan mejores condiciones de vida”, expresó.

La obra de rehabilitación de la Casa de la Cultura de Mocorito consistió en la reconstrucción de tres salones de formación artística de danza y música, el lobby y los baños; y en la construcción de una concha acústica para el auditorio “Enrique Peña Gutiérrez”, cuya capacidad fue ampliada de 70 a 130 asistentes en su aforo de gradas.

Con sus instalaciones remodeladas, este recinto podrá albergar espectáculos artísticos durante todo el año en beneficio de los 46 mil habitantes de este Pueblo Mágico y sus visitantes.