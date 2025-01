Estudiantes de la UAS en Ahome recurren a amparos en busca de mejorar calidad educativa

En el municipio de Ahome, estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentaron amparos contra sus propias autoridades escolares, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación que reciben.

Un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho en Los Mochis inició un litigio en el Juzgado Séptimo de Distrito, motivado por el paro laboral convocado por autoridades universitarias en octubre del 2024, que fue señal de protesta de la UAS ante la publicación de su nueva Ley Orgánica en el Periódico Oficial del Estado.

El universitario Vladimir Herrera Blancas aseguró que recurrieron al proceso legal con la intención de que los directivos de la UAS atiendan sus peticiones, que están enfocadas a recibir una educación digna.

“Que haga lo que debe de hacer, que se dejen de cosas políticas, eso a nadie le importa, eso no es asunto de nosotros. No nos metimos a estudiar ni basamos nuestros sueños en tendencias políticas, sino en formación y esa es la verdadera razón de ser de la universidad.

“Todas las carencias que hay: mala calidad docente, meten a docentes por compromisos que la verdad no aportan valor en las clases, algunos no van, no se presentan en todo el semestre.

“El colmo de todo fue cuando inició el paro en octubre, que pararon clase y todo, y ya ahí se hizo un relajo, y todos estábamos indignados”, comentó el estudiante.

El recurso legal, con expediente 632/2024, se presentó el 8 de octubre del 2024, luego de que Candelario Ortiz Bueno, entonces encargado del Despacho de la Rectoría, llamó a un paro laboral indefinido que inició el 7 de octubre.

“El amparo en su escrito inicial tiene como actos reclamados dos fundamentales: el levantamiento del paro, el cese del paro universitario que se logró; y el otro es que se convoque a elecciones del Consejo Universitario, que se renueve democráticamente”, precisó Vladimir Herrera.

Presentaron el recurso legal, y el 11 de octubre concedieron la suspensión provisional contra el paro de labores.

Tras esto, agregaron más peticiones al amparo, las cuales se dirigieron al proceso de renovación del Consejo Universitario, para que este se realizara de manera democrática mediante el voto universal y directo de la comunidad universitaria; además que se hiciera de manera incluyente.

Aunado a esto, solicitaron al Juez federal que se fijaran filtros que garanticen una educación de calidad en la institución.

“La ampliación del acto principal fue que en la renovación del Consejo Universitario se incorpore el principio de la equidad de género. Luego, en la segunda ampliación se solicitan otros actos reclamados; el primer acto reclamado es que, aparte de la equidad de género, se incorpore a las minorías, comunidad LGBT+, comunidad indígena, comunidad con ciertas discapacidades o capacidades diferentes.

“Otro acto reclamado es que se pongan filtros a la calidad de cátedra, a la admisión y permanecia de profesores para garantizar la calidad de cátedra.

“Alguien que domine el tema, que esté comprometido con la asistencia, que sepa de lo que habla, que tenga mínimo un poquito de práctica en el área”, abundó Herrera Blancas.

En torno a este proceso, el alumno recalcó que la finalidad del grupo es que se enmienden las carencias que tiene la institución en su principal objetivo, que es brindar educación.

Apuntó que las decisión de promover este amparo, así como las peticiones que se han agregado al proceso, se alcanzan mediante acuerdos entre los estudiantes.

“No se limitó únicamente a la elección de directores y autoridades, ni al paro, sino que trascendió, ¿por qué? Porque en consenso con los universitarios, con los estudiantes, decidimos que las prácticas que más nos dañan, que son más profundas son estas, la calidad universitaria, y ahí se decidió aterrizar el acto reclamado”, dijo.