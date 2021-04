Ex aspirante a candidatura de Morena en Ahome se suma a candidato del PT

LOS MOCHIS._ Argumentando que el candidato del PT a la Alcaldía de Ahome sí representa los ideales lopezobradoristas, el morenista Milo Soto Ibarra se sumó a su proyecto.

El ex aspirante a la candidatura de Morena por la Alcaldía, y líder del grupo político ‘La pieza que falta eres tú’, afirmó que José Domingo Vázquez tiene el mejor proyecto político y es el único que representa a la Cuarta Transformación para Ahome.

“Nuestras ideas las vemos representadas ahora en el candidato oficial del Partido del Trabajo, también de la Cuarta Transformación, un partido lopezobradorista... El hecho de que no haya sido candidato, sí me obliga a estar en un proyecto de transformación en el que yo creo”, expresó.

Soto Ibarra dijo que no llega ‘frustrado, ni enojado, ni sentido’ luego de que no obtuviera la candidatura en Morena, y aseguró que todos los partidos lo buscaron, pero encontró que comparte ideales, principios y proyectos con el candidato del PT: mejorar Ahome, acabar con la corrupción y servir al pueblo. Además, aclaró que no renunciará a Morena.

Cuestionado sobre si había tenido algún acercamiento con Rubén Rocha Moya, como pasó con otros morenistas que manifestaron rechazo a la imposición de Gerardo Vargas Landeros, Soto Ibarra dijo que sí hubo acercamiento pero no directo, sino por parte de su equipo, y aseguró que aunque se suma al proyecto de Domingo Vázquez por la Alcaldía, sigue apoyando a Rocha Moya por la Gubernatura.