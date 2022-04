Ex coordinador de Morena en Cabildo de Guasave ‘pinta su raya’ con compañeros

GUASAVE._ En la primera sesión de Cabildo después de que sus compañeros lo destituyeron como coordinador de la fracción de Morena, el Regidor Julio Iván Villicaña Torres solicitó sentarse en un sitio diferente al que había ocupado desde que se instaló el Ayuntamiento 2021-2024.

El edil siempre se había sentado entre sus compañeros Sergio García Montoya, quien ahora es el nuevo coordinador de Morena, y José Luis Quevedo Castro, pero ahora se ubicó entre este Regidor y el edil del PAS, Cuauhtémoc Romero Sánchez.

“Seguimos trabajando, pero ellos están más apegados con su coordinador, a final de cuentas como coordinador estaba yo en el medio para estar platicando con los dos compañeros y estar intercambiando puntos de vista y el coordinador tiene que estar coordinando a su gente, yo pues con mis ideas”, expuso.

Lo que sí desmintió Villicaña Torres fue que existiera un acuerdo entre los integrantes de la fracción para que la coordinación se estuviera rotando.

“Antes de empezar la administración hicimos algunos comentarios cuando me eligieron coordinador, que podía ser rotativo, pero no existe tal (acuerdo), se habló en su momento de que pudiera ser un año cada quién, se comentó eso, pero no fue un acuerdo”, dijo.

El Regidor de Morena reiteró que la decisión de quitarlo como coordinador la tomaron sus compañeros, sin informarle de manera previa, por lo que hasta este día sigue sin conocer la circunstancia por la cual tomaron esa decisión.

“No me han buscado, yo no he sabido nada, varias veces intenté platicar con ellos, siempre me dijeron que todo estaba muy bien, entonces habría qué preguntar a ellos”, expresó.

Villicaña Torres sostuvo que es una persona que le gusta trabajar por el bien de Guasave y si sus compañeros necesitan alguna asesoría o punto de vista de su parte, estará abierto a apoyarlos, lo mismo que con los ediles del resto de las fracciones.