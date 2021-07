$!Exhibe Alcaldesa de Guasave reformas rezagadas del Cabildo

La Presidenta Municipal detalló que son siete propuestas de reglamentos que desde 2019 no se han sacado adelante, a pesar de varios exhortos que ha enviado a los regidores a través de Secretaría del Ayuntamiento, los cuales no han tenido respuesta.

La Alcaldesa aclaró que de parte de Presidencia Municipal los regidores siempre han tenido todo el apoyo para que trabajen en las diferentes comisiones y lo seguirán teniendo, por lo que no se vale que existan rezagos de dos o tres años y que no se hayan dado resultados.

Cumplir con la asistencia a las sesiones de Cabildo y acudir a las reuniones y trabajos de comisiones son dos de las facultades más importantes que tienen los ediles y si no cumplen con esto último planteará reformas para que se les descuenten del sueldo.

“Voy a buscar la cuestión legal en algunas reformas, para que quien no esté trabajando se les descuenten los días, porque hay regidores que no acuden a comisiones cuando se les cita, no digo que todos, pero son dos o tres los que no están cumpliendo y vamos a pedir descuentos, vamos a medir el trabajo”, adelantó.

“Se va a pedir un trabajo porque no podemos estar así. La regiduría es un órgano muy importante, ustedes son un órgano de decisión, pero también debemos presentar un trabajo a la ciudadanía y si no lo presentan ustedes, yo tampoco lo estoy presentando, por eso estoy preocupada, son temas importantes, son temas torales que desde el año antepasado están ahí”.

Efraín Zavala Espinoza, Síndico Procurador, comentó que ya han sido varias las ocasiones las que han hecho esta observación a las diferentes comisiones para que saquen los dictámenes que tienen pendientes y culminar la administración sin dejar rezagos.