$!Exhorta PC a evitar uso de pirotecnia, tras el traslado de un menor herido de Huatabampo a Los Mochis

LOS MOCHIS._ El Coordinador de Protección Civil en Ahome, Mario Cosme Gallardo, confirmó que el menor de edad que recibió atención médica en esta ciudad por lesiones de pirotecnia sufrió el accidente en el municipio vecino de Huatabampo, Sonora, y no en Ahome.

El funcionario explicó que el hecho ocurrió durante las festividades de la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre. Debido a la cercanía geográfica con el Valle del Carrizo, el infante fue trasladado inicialmente a esa zona y posteriormente ingresado al Hospital General de Los Mochis.

Cosme Gallardo detalló que, dada la gravedad de las heridas provocadas por el artefacto explosivo, el menor tuvo que ser movilizado nuevamente, esta vez hacia un hospital en la ciudad de Culiacán para recibir atención especializada.

”Es desafortunado el incidente, aun cuando sea registrado en el otro estado, pero no deja de prender los focos rojos para que se siga pronunciando en evitar el uso de la pirotecnia”, declaró el Teniente.