$!Exhortan autoridades a no aceptar ayuda de extraños al sacar dinero en cajeros

LOS MOCHIS._ Tras un operativo coordinado, elementos de seguridad lograron la detención de una mujer originaria de otro estado de la República, quien presuntamente se dedicaba al robo y desplazamiento de tarjetas bancarias, afectando principalmente a personas de la tercera edad.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que la captura se derivó de una denuncia recibida la jornada anterior. Tras el reporte oportuno, se desplegó una movilización rápida que culminó con la aprehensión de la sospechosa, quien ya fue puesta a disposición de la Vicefiscalía para su investigación correspondiente.

“El día de ayer recibimos por medio de C4 la emergencia donde en una institución bancaria de aquí de la ciudad reportaban el desplazamiento de una tarjeta a un adulto mayor, el cual pues inmediatamente implementamos el operativo de las diferentes instituciones y se logró la captura de una persona del sexo femenino”, detalló el jefe policiaco.