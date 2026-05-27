$!Exhortan autoridades a no aceptar ayuda de extraños al sacar dinero en cajeros

LOS MOCHIS._ Tras un operativo coordinado, elementos de seguridad lograron la detención de una mujer originaria de otro estado de la República, quien presuntamente se dedicaba al robo y desplazamiento de tarjetas bancarias, afectando principalmente a personas de la tercera edad.
Carlos Francisco Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que la captura se derivó de una denuncia recibida la jornada anterior. Tras el reporte oportuno, se desplegó una movilización rápida que culminó con la aprehensión de la sospechosa, quien ya fue puesta a disposición de la Vicefiscalía para su investigación correspondiente.
“El día de ayer recibimos por medio de C4 la emergencia donde en una institución bancaria de aquí de la ciudad reportaban el desplazamiento de una tarjeta a un adulto mayor, el cual pues inmediatamente implementamos el operativo de las diferentes instituciones y se logró la captura de una persona del sexo femenino”, detalló el jefe policiaco.
Rodríguez Ponce explicó que esta clase de delitos patrimoniales suele ser cometida por individuos que operan de manera itinerante en diferentes regiones del país. Asimismo, recordó que no es una incidencia frecuente en la localidad, aunque hace algunos años ya se había logrado la captura de otras personas ajenas al estado dedicadas a estos mismos ilícitos.
“Son personas que se han detectado que van de municipio a municipio, de estado a estado realizando este tipo de operaciones. Lo que sí pedirle a las personas de que sean precavidas al pedir o al que se les ofrezca ayuda para poder retirar su dinero y que no caigan en este tipo de hechos”, advirtió el Secretario.
La recomendación oficial para la población es mantener extrema vigilancia al acudir a los cajeros automáticos, evitando bajo cualquier circunstancia entregar sus plásticos o aceptar la asistencia de desconocidos durante sus transacciones bancarias.