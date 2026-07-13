$!Exige Mario Zamora transparentar retenes en Sinaloa; recalca que ‘la seguridad debe dar resultados, no miedo’

El Diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exigir que las autoridades federales transparenten la operación de los retenes instalados en Sinaloa.

Mediante esta iniciativa, solicita hacer del conocimiento público los resultados obtenidos en dichos operativos, investigar el presunto uso excesivo de la fuerza registrado recientemente en el Poblado 5, Valle del Carrizo, municipio de Ahome, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de todo el personal que participa en estos puntos de revisión.

Zamora Gastélum señaló que las estrategias de seguridad implementadas en el País, incluyendo los retenes carreteros, no solo deben perseguir la eficacia en el combate a la delincuencia, sino también generar confianza ciudadana y demostrar, con resultados verificables, que contribuyen realmente a la seguridad pública.

“Los sinaloenses queremos vivir seguros, pero también queremos instituciones que actúen con legalidad, profesionalismo y con un respeto irrestricto a la dignidad de las personas. La autoridad debe generar confianza y tranquilidad, no temor en las familias que transitan por nuestras carreteras”, dijo.

El legislador recordó que el 11 de diciembre de 2023, el propio Gobierno del Estado de Sinaloa emitió un posicionamiento institucional en el que reconoció formalmente la existencia de denuncias ciudadanas por presuntas extorsiones y malos tratos en retenes carreteros, pronunciándose además a favor de garantizar el derecho constitucional al libre tránsito.

“A casi tres años de ese pronunciamiento oficial, la realidad demuestra que las medidas adoptadas han sido insuficientes. Hoy la pregunta sigue vigente: ¿qué resultados concretos y medibles están dando estos retenes para mejorar la seguridad de las familias sinaloenses?”, expresó.

Zamora Gastélum subrayó que la seguridad no se mide por el número de retenes instalados, sino por los resultados que producen, la confianza que generan y el respeto con el que actúan frente a la ciudadanía.