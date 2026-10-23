Exige Regidor por el PRI revisión con lupa al Informe de Gobierno en Ahome; detecta presuntas irregularidades

LOS MOCHIS._ Ante las deficiencias operativas que persisten en los servicios públicos del municipio y la inclusión de esquemas ajenos a la hacienda municipal, el Regidor por el PRI César Emiliano Gerardo Lugo anunció que solicitará ante el Cabildo la comparecencia de los titulares de las distintas áreas del Ayuntamiento para auditar a fondo el contenido presentado del Segundo Informe de Gobierno.

Señaló la importancia de constatar si la información presentada en el documento oficial corresponde con la realidad que enfrentan diariamente las familias ahomenses en colonias y comunidades rurales.

“Propondré a mis compañeros regidores del Cabildo que hagamos lo propio y poder citar a cada responsable de área para poder tener una veracidad de lo que se expresa en este Informe de Gobierno y, bueno, habremos de revisar con mucha responsabilidad”, declaro Gerardo Lugo.

Enfatizó que se hará una revisión puntual de cada área operativa, ya que los reclamos ciudadanos por fallas en la infraestructura básica continúan en aumento.

“Habremos de revisar con lupa y con detalle cada uno de los puntos vertidos, por lo pronto nosotros no podemos decir que hay algún beneficio para la ciudadanía, nosotros vemos mucha queja en la falta de los servicios públicos”, mencionó.

Dentro de las observaciones preliminares detectadas al revisar el documento entregado plasmado de las obras realizadas en el Segundo Informe, lamentó que la administración municipal intente adjudicarse la inversión de programas sociales como los de la congregación Mariana Trinitaria, en los cuales el Gobierno no aporta recursos.

“El tema de la María Trinitaria no es un tema de Gobierno municipal; es un tema donde las personas ponen una cantidad y Mariana Trinitaria pone la otra. El Gobierno no pone ni un centavo para ello”, sentenció.

Criticó que se publiquen montos de inversión en un informe oficial cuando los recursos provienen de los propios beneficiarios y de la asociación civil, sin impacto alguno en los impuestos de la ciudadanía.

Gerardo Lugo advirtió que las reglas del propio organismo prohíben dar un uso político o institucional a sus programas, por lo que buscará contacto directo con la organización para esclarecer la situación e interpelar a los funcionarios locales.

“Tengo entendido que las reglas de operación de Mariana Trinitaria no te permiten hacer uso de sus programas para temas políticos o para temas de gobierno, entonces me sorprende mucho ver este tema ahí”, declaró.