$!Exige sociedad civil a Gobierno de Ahome acatar recomendación de CEDH en caso de policía Dignora Valdez

La Red de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento en el que pidió la intervención del Gobierno y Congreso del Estado para que asuman sus responsabilidades institucionales y garanticen el cumplimiento a la recomendación.

Organizaciones de sociedad civil exigieron al Ayuntamiento de Ahome acatar la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, tras determinar que la policía Dignora Valdez López fue víctima de violencia de género dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.



“El Ayuntamiento ha incurrido en omisión al no responder, y por lo tanto, no cumplir con las medidas ordenadas y agravando la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrenta Dignora Valdez y sus compañeras”, señala el pronunciamiento.

Este octubre de 2025, la CEDH definió que la policía sufrió violencia de género dentro de la corporación en marzo del 2019, traducida en una detención arbitraria el 13 de marzo de 2019.

Aunado a eso, hubo como agravante el hecho de que, a partir de la detención de la agente, continuaron una serie de agresiones y violaciones a sus derechos como persona y como servidora pública.

El organismo exhortó al Municipio a iniciar un procedimiento administrativo contra cerca de 20 funcionarios de varias instancias, cuyo seguimiento deberá ser informado a la CEDH para corroborar su cumplimiento.