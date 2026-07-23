$!Exigen a CFE cambiar transformador tras constantes apagones en ejido Benito Juárez

AHOME._ Habitantes del sector norponiente del ejido Benito Juárez padecieron una vez más este jueves 23 de julio la interrupción del suministro eléctrico, una falla que se ha convertido en una constante cada temporada de altas temperaturas.

La problemática se concentra principalmente a lo largo de la calle Chihuahua, en el tramo comprendido entre las avenidas Matamoros y Chiapas.

En esta zona, decenas de familias se ven forzadas a soportar las elevadas temperaturas del verano debido a un transformador obsoleto que colapsa ante la alta demanda de energía.

Los afectados mencionan que la respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad se ha limitado a maniobras reactivas en la cual solo acuden cuadrillas al sitio, restablecen la cuchilla o reconectan el sistema, pero no reemplazan el equipo averiado. Esta medida temporal provoca que, en cuestión de días o semanas, el circuito vuelva a colapsar.