$!Exigen justicia por el asesinato de María Fernanda y su bebé en Los Mochis

LOS MOCHIS._ A casi tres semanas del ataque armado en el que fue privada de la vida María Fernanda Gastélum Osorio y su hijo nonato de ocho meses de gestación, familiares y allegados a la víctima se movilizaron ante la sede de la Vicefiscalía Regional Zona Norte para exigir avances sustanciales en las investigaciones y la pronta captura del responsable. Con pancartas y consignas de justicia, los manifestantes recorrieron las principales vialidades de la ciudad hasta concentrarse a las afueras del edificio ministerial. Ahí, recriminaron que a 20 días del atentado perpetrado el 28 de septiembre, en la Colonia Ampliación 12 de Octubre, las autoridades procuradoras de justicia no han logrado la detención del agresor.









María Fernanda, de 31 años, era licenciada en Educación Primaria y se desempeñaba también en el ámbito de la fotografía. De acuerdo con los datos recabados en el expediente, un sujeto desconocido ingresó a su centro de trabajo y disparó en forma directa en cinco ocasiones contra la joven, impactándola en el tórax, brazo y cabeza. Pese al traslado de urgencia a una clínica privada, la víctima arribó sin signos vitales. Médicos especialistas realizaron una intervención quirúrgica de emergencia para extraer al bebé, pero el neonato tampoco logró sobrevivir. Durante la manifestación de protesta, allegados a la víctima levantaron la voz ante la opacidad en las indagatorias y advirtieron sobre las consecuencias sociales de la impunidad en la región. “¿Qué clase de sociedad permite que la vida de una madre trabajadora, educadora y fotógrafa, junto con la de su hijo en su vientre, sea arrebatada con tanta saña e impunidad? El crimen no solo lesionó a nuestra familia, rasgó el tejido social de Los Mochis y de Sinaloa”, señalaron representantes de la familia durante la protesta.











Los deudos remarcaron que mantendrán las acciones de presión pacífica en tanto el caso no muestre resultados concretos por parte de la Fiscalía General del Estado. “No podemos ser indiferentes ante la monstruosidad; si se permite que el caso de María Fernanda y su hijo quede impune, le estamos entregando las calles a los asesinos”, enfatizaron. Hasta el momento, las autoridades ministeriales mantienen la carpeta de investigación abierta bajo el protocolo de feminicidio, sin que se hayan precisado avances sobre la identidad o paradero del presunto autor material.