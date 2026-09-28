Extienden suspensión de clases hasta el martes en municipios del norte de Sinaloa

La suspensión de clases presenciales continuará este lunes durante el turno vespertino y se extenderá durante todo el martes 29 de septiembre en todos los niveles educativos de Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos y la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, debido al pronóstico de fuertes lluvias para la zona norte de Sinaloa.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó a la comunidad estudiantil y al personal educativo que esta medida forma parte de las acciones de prevención que se mantienen ante las condiciones meteorológicas previstas para la región.

La suspensión fue determinada a partir de una recomendación emitida por Protección Civil Estatal, autoridad que mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas en la entidad.

La SEPyC hizo un llamado a la población y a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de las autoridades, ante posibles cambios en las medidas preventivas o nuevas disposiciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.