Norte
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Prevención

Extienden suspensión de clases hasta el martes en municipios del norte de Sinaloa

La medida se aplica como precaución ante el pronóstico de lluvias intensas en esta zona
Damaris Palomares |
28/09/2026 12:08
28/09/2026 12:08

La suspensión de clases presenciales continuará este lunes durante el turno vespertino y se extenderá durante todo el martes 29 de septiembre en todos los niveles educativos de Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos y la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, debido al pronóstico de fuertes lluvias para la zona norte de Sinaloa.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó a la comunidad estudiantil y al personal educativo que esta medida forma parte de las acciones de prevención que se mantienen ante las condiciones meteorológicas previstas para la región.

La suspensión fue determinada a partir de una recomendación emitida por Protección Civil Estatal, autoridad que mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas en la entidad.

La SEPyC hizo un llamado a la población y a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de las autoridades, ante posibles cambios en las medidas preventivas o nuevas disposiciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

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