Falla eléctrica en la planta Hernández Terán deja sin agua a decenas de colonias al sur de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Una falla en el suministro de energía eléctrica paralizó las operaciones de la planta potabilizadora “José Hernández Terán”, dejando a decenas de colonias de la zona sur de Los Mochis con baja presión o sin servicio durante la mañana de este martes 14 de abril.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome confirmó que el desperfecto técnico es ajeno a la paramunicipal y mantiene el servicio limitado a miles de usuarios.

La dependencia detalló que la reactivación de los equipos de bombeo y potabilización depende enteramente de que el personal de la Comisión Federal de Electricidad logre restablecer la energía en la infraestructura.

Los primeros estragos comenzaron a reportarse a temprana hora en sectores como Nuevo Horizonte, Prados del Sur, Santa Luz y Las Delicias, donde los vecinos señalaron la interrupción total del servicio domiciliario.

La falla radica en que la planta “José Hernández Terán” es la columna vertebral del abastecimiento para el sector sur de la ciudad.

Su inoperatividad amenaza con extender el desabasto a un amplio listado de asentamientos que dependen de esta red, entre los que figuran: Adolfo López Mateos, Infonavit Mochicahui, Infonavit Macapule, Palos Verdes, Olivos, Prados del Valle, Jardines del Bosque, Ayuntamiento 75, Ferrusquilla, El Chamizal y Estrella.

A la lista de posibles zonas impactadas si la CFE demora en las reparaciones se suman El Parque, San Francisco, Álamos Country, Virreyes, Las Haciendas, San Fernando, Bienestar, Francisco Villa, Insurgentes, Santa Teresa, Sierra Bonita, Santa Cecilia, Valle Cañaveral, Valle del Rey y Las Villas.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer una hora estimada para la solución del problema eléctrico, lo que prolonga la incertidumbre entre los ahomenses afectados.

Frente a la contingencia, Japama solicitó la comprensión de los usuarios e hizo un llamado urgente a la ciudadanía que aún cuenta con reserva en sus tinacos a extremar el cuidado del líquido, evitar cualquier desperdicio y racionar el uso doméstico hasta que la potabilizadora recupere su funcionamiento habitual.