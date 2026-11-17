El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa realizó una procuración multiorgánica en Los Mochis, gracias a la generosidad de una familia que donó los órganos y tejidos de una mujer de 51 años.

Este acto ofrece nuevas oportunidades de vida y salud a varios pacientes en espera de trasplante.

La acción, llevada a cabo en el Hospital General de Zona número 49, permitió obtener dos riñones, las córneas, tejido óseo y piel.

Estos se distribuyeron a unidades médicas en Culiacán, Ciudad de México y al Banco de Biotecnología, beneficiando a múltiples personas.

Esta procuración se enmarca en el plan "12 Acciones en 120 Días" del IMSS, una estrategia que busca fortalecer los servicios y beneficiar a la población derechohabiente y al personal institucional, impulsada por el director general Zoé Robledo.

La titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, destacó el valor de la decisión familiar.

"En medio de una pérdida profundamente dolorosa, esta familia tomó una decisión que abre una nueva oportunidad para otras personas. Le expresamos nuestro respeto y gratitud por decir sí a la donación", señaló Medina López.

La procuración se realizó en el quirófano del Hospital General de Zona número 49, después de que la donante presentara muerte encefálica a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El procedimiento quirúrgico fue exitoso para la obtención.

Los riñones fueron enviados al Hospital General Regional número 1, en Culiacán, para su trasplante.

Las córneas se dirigieron a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, en Ciudad de México.

El tejido óseo y la piel se destinaron al Banco de Biotecnología.

Una sola donación puede beneficiar a varias personas, ofreciendo oportunidades de trasplante de riñones, recuperación de visión con córneas y tratamientos reconstructivos con tejido óseo y piel. Estas posibilidades surgen de la generosidad de las familias.

Medina López reconoció la labor del personal del Hospital General de Zona número 49 y de los equipos que coordinaron la distribución.

Resaltó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de los servicios institucionales, alineándose con la estrategia "120 Acciones en 120 Días" del director general del IMSS, Zoé Robledo.

El IMSS en Sinaloa invita a la población a informarse sobre la donación de órganos y tejidos, y a dialogar sobre el tema en sus hogares.

Manifestar la voluntad de donar permite a la familia respetar esa decisión en el momento oportuno, lo que puede significar una nueva oportunidad de vida para quien espera un trasplante.

Quienes deseen registrar su voluntad de donar pueden solicitar orientación al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) al 55 5487 9902 o hacerlo en línea a través de la plataforma de donación voluntaria.