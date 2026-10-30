$!Familias de El Huitussi, en Guasave, bajo el agua por marejadas asociadas al mar de fondo y la tormenta Vance

GUASAVE._ Las comunidades pesqueras y turísticas de la franja costera de Guasave se encuentran nuevamente en estado de alerta máxima tras sufrir severas inundaciones provocadas por la marejada asociada al fenómeno de mar de fondo y la presencia de la tormenta tropical Vance en el Océano Pacífico. El campo pesquero El Huitussi ha sido una de las zonas más castigadas por el embate marino. Pobladores de la localidad han documentado en redes sociales el avance descontrolado del mar, cuyas aguas superaron los límites habituales, invadieron las calles principales e ingresaron a los inmuebles, afectando el patrimonio de las familias locales.

La marejada no solo se limitó a El Huitussi. De acuerdo con los reportes del litoral guasavense, las incursiones marinas alcanzaron los campos pesqueros de El Caracol, así como las zonas de playa en Las Glorias, Bellavista y Boca del Río. En estos puntos, la fuerza de las olas ha complicado de forma considerable la circulación y la actividad cotidiana. Las recurrentes marejadas de los últimos días responden a una compleja conjunción de factores oceanográficos y meteorológicos: mareas astronómicas, el arrastre de marejadas lejanas y la inestabilidad atmosférica que empujó el sistema tropical Vance desde las aguas del Pacífico. La situación podría tornarse aún más crítica en el transcurso de las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico oficial para este viernes 30 de octubre, Sinaloa mantendrá un cielo de medio nublado a nublado con temperaturas máximas entre los 28 y 33 grados Celsius, acompañadas de rachas de viento que irán de los 30 a los 50 kilómetros por hora.