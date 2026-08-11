$!Federación y el Municipio de Ahome inyectarán $700 mil para revitalizar el Centro Cultural del Puerto de Topolobampo

LOS MOCHIS._ Con el arribo de las primeras partidas provenientes de la Federación, el proyecto para dignificar y rehabilitar el Centro Cultural y el Museo Comunitario del Puerto de Topolobampo ha comenzado a materializarse de manera oficial, confirmó el Alcalde de Ahome Antonio Menéndez de Llano Bermúdez quién detalló que los fondos correspondientes al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados ya fueron recepcionados por la Tesorería Municipal.

Inmediatamente, estos recursos comenzaron a ser canalizados al Instituto Municipal de Arte y Cultura, dependencia que fungirá como la encargada de ejecutar la obra.

El proyecto de rescate, que contempla una bolsa de aproximadamente 700 mil pesos, operará bajo un esquema de aportación compartida.

En esta mezcla financiera, el Gobierno federal y la administración municipal absorberán los costos a partes iguales, es decir, un 50 por ciento cada uno.

“Es una remodelación que permita mejorar dicho Centro Cultural y Museo Comunitario en la calidad de su infraestructura y de los servicios, como los sanitarios, para brindarles a los visitantes las mejores condiciones en este recinto”, expresó Menéndez de Llano Bermúdez.