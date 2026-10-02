Feminicidio de Fernanda fue ‘sorpresivo’ porque índices de violencia en Ahome son bajos: Gobernadora de Sinaloa

El feminicidio de Fernanda, fotógrafa asesinada a balazos cuando tenía ocho meses de embarazo en Los Mochis, fue “muy sorpresivo” debido a los bajos índices de incidencia delictiva en Ahome, señaló la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava.

“En principio nosotros lamentamos este suceso, Ahome ha estado en general tranquilo, los índices de incidencia delictiva son muy bajos y por eso ha sido muy sorpresivo esta situación de Fernanda”, expresó.

La Gobernadora señaló que desde el momento del crimen el Gobierno estatal ha mantenido comunicación con la familia de la víctima y que la Subsecretaría de Derechos Humanos también acudió para brindarles acompañamiento.

“Hemos estado en comunicación telefónica con su familia desde el primer momento. También de manera personal estuvo acompañándolos la subsecretaria de Derechos Humanos y hemos dado el acompañamiento que ellos nos han requerido”, dijo.

Sobre la investigación, Domínguez Nava indicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado ampliar la información, al ser la institución encargada de las indagatorias.

“Será la Fiscalía, quien podrá ampliarles información, ellos son quienes llevan las investigaciones”, señaló.

No obstante, afirmó que desde el Gobierno estatal han pedido que el asesinato sea esclarecido y que no quede impune.

“Lo que nosotros hemos pedido y entendemos que están trabajando para ello es que haya justicia, que no haya impunidad”, sostuvo.

La Fiscalía General del Estado informó previamente que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y que se trató de un ataque directo.

La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló que Fernanda recibió cinco impactos de arma de fuego y que la investigación mantiene como una de sus líneas un posible hecho de carácter personal.

En este atentado también murió el bebé en su vientre.

El asesinato de Fernanda también provocó pronunciamientos de colectivas feministas de Ahome, que exigieron una investigación con perspectiva de género, justicia y el reforzamiento de las acciones de prevención, vigilancia y seguridad en el municipio.