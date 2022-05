Fernández Noroña asegura que la derecha está detrás de muchos asesinatos de periodistas y mujeres

GUASAVE. _ Aunque no lo puede demostrar, el Diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, dijo que tiene la tesis de que detrás de muchos asesinatos de mujeres y de periodistas está la derecha buscando crear desestabilidad en el País.

En conferencia de prensa en Guasave, el legislador del Partido del Trabajo expresó que hay importantes porcentajes en la disminución de delitos duros, pero los asesinatos de periodistas causan un daño bárbaro en la percepción.

“Los feminicidios han crecido de manera brutal. Yo he sostenido la tesis, no lo he podido demostrar, de que la derecha está detrás de muchos de esos asesinatos, de feminicidios y asesinatos a periodistas, están vinculados al crimen organizado y eso hace un daño terrible”, sostuvo.

Fernández Noroña aclaró que esta es una tesis que no puede demostrar, pero en su momento tampoco podía demostrar que Genaro García Luna estaba vinculado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, como quedó demostrado después.

“Yo sabía que estaba vinculado al ‘Chapo’, pero no lo podía demostrar, de igual manera en este caso intuyo que la derecha está detrás de varios de los asesinatos a periodistas y mujeres, porque es una manera de generar un clima de angustia, de descalificación al gobierno, de golpeteo, de ingobernabilidad, porque por más que avances en los datos duros que ha disminuido la criminalidad, pasa una cosa de este tipo y tiene un impacto bárbaro”, aseveró.

El Diputado federal reconoció que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha pacificado al país y el compromiso del mandatario es hacerlo a marzo de 2024, objetivo que se ve difícil lograr.

Fernández Noroña subrayó que la derecha es perversa y eso quedó demostrado durante la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, donde hasta el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos estuvieron presionando para que no se aprobara.

“Son muchas más intereses de esos los que está tocando nuestro gobierno y entonces están dispuestos a cualquier canallada”, dijo.

Por ello sostuvo que en no en pocos de los asesinatos de periodistas y mujeres está detrás la derecha, lo que no quiere decir que no tengan que resolverse esos crímenes o que no tengan que encontrar esa red y desmantelarla.