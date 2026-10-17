$!Formaliza Antonio Menéndez su registro para encabezar los Comités de la 4T en Ahome

LOS MOCHIS._ El Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, hizo oficial su inscripción en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, compartió la fotografía de su documento de registro, donde expresó su entusiasmo por participar en la contienda partidista y refrendó su apego al proyecto político del movimiento.

En su mensaje, Menéndez de Llano Bermúdez hizo énfasis en su trayectoria como fundador de Morena en la entidad, señalando que la cohesión interna resulta indispensable para mantener la solidez organizativa del partido en la demarcación.