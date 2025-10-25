$!Fortalece PRI Sinaloa su estructura en municipios del norte

JUAN JOSÉ RÍOS._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa retomó sus trabajos de renovación de los comités municipales y este fin de semana tomó la protesta a tres nuevos dirigentes en Choix, El Fuerte y Juan José Ríos.
El presidente, César Emiliano Gerardo Lugo; y la secretaria general, Liliana Cárdenas Valenzuela, encabezaron las ceremonias en donde también estuvo como invitada especial la Senadora Paloma Sánchez.
En Choix rindieron protesta Fredy Velázquez Vega, como presidente; y Annel Karina Rodríguez Araujo, como secretaria general del Comité Municipal.
En El Fuerte asumieron la dirigencia José Juan Ayala Gaxiola, presidente; Sujey Guadalupe Ibarra Apodaca, secretaria general; y Esther Preciado, designada como delegada del CDE del PRI en el municipio.
Asimismo, en Juan José Ríos rindieron protesta María Teresa Mondaca Cota, como presidenta; y Saúl Alexis Vega Apodaca, como secretario general del Comité Municipal.
Durante los eventos, Gerardo Lugo reconoció el compromiso de los nuevos dirigentes municipales, destacando que su trabajo será clave en el fortalecimiento del partido rumbo a los próximos procesos electorales.
“Hoy reafirmamos que el PRI está más vivo que nunca, con mujeres y hombres que creen en la política cercana, en el trabajo en equipo y en los valores que nos identifican como priistas; con liderazgo y organización, seguiremos siendo una fuerza que escucha y responde a la gente en cada rincón de Sinaloa”, expresó.
Por su parte, la Senadora Paloma Sánchez destacó la importancia de la renovación partidista como un ejercicio democrático que impulsa el relevo generacional y la participación activa de la militancia.
“El PRI tiene historia, pero también tiene futuro, y ese futuro se construye con liderazgos como los que hoy asumen esta gran responsabilidad. Desde el Senado y desde el partido, seguiremos trabajando juntos para devolverle esperanza y oportunidades a las familias sinaloenses”, señaló.
En dichos eventos se contó con la presencia de la dirigente del ONMPRI Sinaloa, la Diputada Irma Moreno; el dirigente de la CNC estatal, Miguel Ángel López; y de la dirigente de la CNOP estatal, Érika Sánchez.