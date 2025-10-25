$!Fortalece PRI Sinaloa su estructura en municipios del norte

JUAN JOSÉ RÍOS._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa retomó sus trabajos de renovación de los comités municipales y este fin de semana tomó la protesta a tres nuevos dirigentes en Choix, El Fuerte y Juan José Ríos. El presidente, César Emiliano Gerardo Lugo; y la secretaria general, Liliana Cárdenas Valenzuela, encabezaron las ceremonias en donde también estuvo como invitada especial la Senadora Paloma Sánchez. En Choix rindieron protesta Fredy Velázquez Vega, como presidente; y Annel Karina Rodríguez Araujo, como secretaria general del Comité Municipal.

En El Fuerte asumieron la dirigencia José Juan Ayala Gaxiola, presidente; Sujey Guadalupe Ibarra Apodaca, secretaria general; y Esther Preciado, designada como delegada del CDE del PRI en el municipio. Asimismo, en Juan José Ríos rindieron protesta María Teresa Mondaca Cota, como presidenta; y Saúl Alexis Vega Apodaca, como secretario general del Comité Municipal.