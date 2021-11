$!Francisco Labastida Ochoa, el ‘piloto’ de la planta de amoniaco

El mochitense no esperó las decisiones del Congreso de la Unión respecto a la reforma energética. Como insistió en distintas ocasiones, habría que virar el rumbo para no estrellarse, así que tomó el control del avión sinaloense y giró la trayectoria hacia el gas natural y, en concreto, se convirtió en el piloto de la planta de amoniaco que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó de manera condicionada para que se construya en una superficie de 267 mil 500 metros cuadrados que está dentro del polígono Ramsar Topolobampo-Santa María-Ohuira, el noveno más importante del país por su relevancia para la conservación de las aves migratorias .

- Bueno, pues no es extraño, tengo 73 años y soy de Los Mochis, lo extraño sería que no fueran amigos .

Aun cuando estas personas están vinculadas con él y con el proyecto de la planta de fertilizantes, para el ex Gobernador de Sinaloa no hay conflicto de interés .

Para 2006, Francisco Labastida Ochoa no pensaba en repetir como candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Seis años después de su derrota ante Vicente Fox Quesada, el primer panista en ganar la primera magistratura de México, intentó, incluso, convencer a Roberto Madrazo para que no se lanzara y diera espacio a sangre fresca.

El tabasqueño no lo escuchó y quedó en tercer lugar ante el nuevo triunfo de Acción Nacional con Felipe Calderón Hinojosa.

Labastida, sin embargo, tenía su plan... y sus temas de interés.

“Dadas las condiciones dije, ‘yo me voy a meter (en 2006) a ser candidato a Senador, me voy a jugarla por mi tierra y voy con proyectos bien claros, yo me quiero meter en energía y me quiero meter en seguridad pública’, son los dos temas”, dijo a Sabina Berman y Katia D’Artigues en el programa de entrevista Shalalá, en agosto de 2013.

En 2012, el mochitense dejó de ser Senador y, por lo tanto, se retiró de la presidencia de la Comisión de Energía del Senado. Después de eso, reactivó su consultoría privada, Codefi.

Al año siguiente, en 2013, a la mitad del sexenio de Malova, ya exploraba la posibilidad de producción de amoniaco, el cual se procesa en parte a base de gas natural y del cual México es deficitario, a pesar de la demanda de la agricultura local.

El primer paso fue ubicar a los mejores productores de amoniaco en el plano internacional.

“Vimos las tablas de quiénes eran los productores de fertilizantes más eficientes en el mundo, e identificamos que ProMan estaba trabajando todas sus plantas de fertilizantes con más del 100 por ciento de utilización de la capacidad de diseño, es decir, si una planta está diseñada para 2 mil 200 toneladas, ellos producen 2 mil 250 o 2 mil 300”, explica Labastida Ochoa en entrevista para Noroeste.

ProMan, dice, es la empresa alemana número cuatro en producción de fertilizantes en el mundo.

También ha sido anunciada como inversionista en la planta de amoniaco de Topolobampo, Sinaloa, aunque al cierre de este reportaje no hay documentación de ello en el Registro Público de la Propiedad de la entidad. Noroeste revisó en las delegaciones de Ahome, Culiacán y Mazatlán.

Además, directivos rechazaron dar su versión de la historia, cuando se les buscó en sus oficinas ubicadas en Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Apenas dejó la Senaduría, Labastida Ochoa viajó en 2013 a Alemania y a Trinidad y Tobago donde Proman tiene plantas.

“Buscamos que se vinieran para acá”, cuenta Labastida en entrevista, “les llevamos los estudios de preinversión que habíamos hecho, y los estudios decían que era competitivo producir en Sinaloa para todo el Pacífico Norte: Baja California y llegar hasta Chile para producir fertilizantes y en su caso exportar”.

Codefi es la consultoría de donde el ex candidato presidencial dice que “saca para el chivo”. Y hasta presume que trabaja desde muy temprano. Despierta a las 6:30 horas, hace ejercicio y se activa hasta las 21:00 horas.

En la consultoría, según describe, participan ingenieros petroleros, ingenieros químicos y especialistas en petroquímica, por ejemplo, que son los que se encargan de desarrollar y hacer los estudios. Este proceso incluye las corridas financieras para llegar a lo que se llama estudios de preinversión.

“Nosotros somos un despacho que se encarga de promover proyectos de inversión”, expone Labastida.

“Los estudios tienen varias etapas. La etapa más barata, que es la que siempre se tiene que hacer, es una etapa que cuesta una parte muy pequeña el costo total del proyecto, pero eso sirve para decir si es atractivo o si no es atractivo para no gastar grandes cantidades”.

- Entonces, ¿ustedes fueron contratados para hacer el estudio de preinversión (de la planta de amoniaco de Topolobampo)?

- Sí, eso es lo que hago y lo hago con varias empresas, todas privadas, y la única que está en Sinaloa es ésta.

- ¿Quién lo contrató para el estudio de preinversión (de la planta de fertilizantes)? ¿El Gobierno de Sinaloa?

- No, no, no, no... yo no le cobro 5 centavos al Gobierno de Sinaloa. Me lo contrataron directamente los alemanes (ProMan).

- ¿Cómo llega a aparecer “Leovi” Carranza en este proyecto?

- Porque lo fuimos a convencer. Leovi y yo somos amigos, casi hermanos, entonces lo fui a convencer de que se metiera porque era un proyecto bueno. Entonces, él se convenció de que era un proyecto bueno, y que te conviene diversificarte, y luego por razones personales decidió no continuar.

- ¿Le dijo las razones personales? ¿Hubo una plática al respecto?

- Sí, platicamos bien, salieron en buenos términos, ojalá se hubiera, quedado, pero simplemente no lo quiso continuar, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un paisano, entraron otros de capital nacional.

- ¿Está enterado de la controversia ambiental que se ha dado en este tema, de que el terreno está dentro de un sitio Ramsar, ambientalmente protegido?

- Leí algo que se decía que se estaban afectando unos mangles, ahí no hay mangles, los mangles están como a 2 kilómetros de donde está ubicada la planta. Son unos terrenos salitrosos.

Me parece poco serio engañar a la gente diciendo cosas que no son verdad.

“No sé qué tan fuerte (es la controversia) lo que sí estoy seguro es que es una mentira”, defiende.