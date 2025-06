$!Fue un acto ilegal y atentado contra salud y justicia: Gerardo Vargas tras detención

El ex funcionario aseguró que el arresto se ejecutó afuera de su casa, cuando regresó del hospital al estar convaleciente por una intervención médica.

“Lo más grave es que esta detención se realizó a pesar de que cuento con un amparo vigente otorgado por una autoridad federal. Lo que se cometió hoy no solo es un acto fuera de la ley, también es un atentado directo contra mi salud y contra los principios más básicos de justicia”, denunció mediante una publicación en redes sociales.

“No es casualidad. Es un mensaje. Pero no me intimida ni me quiebra”, expresó Gerardo Vargas Landeros.

En el desplegado afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer acusaciones en su contra por delitos ligados a corrupción, presuntamente cometidos bajo su investidura de Presidente Municipal de Ahome.

La aprehensión se dio bajo el contexto de dos inasistencias a citatorios judiciales para ser acusado por abuso de autoridad, los días 9 y 28 de mayo, las cuales justificó por una lesión en la espalda provocada por una caída en el baño de su casa, y por una molestia intestinal que se le reactivó.