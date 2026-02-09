Funcionarios de Guasave podrían ser llamados a comparecer tras la muerte de Dr. Píndaro

LOS MOCHIS._ La carpeta de investigación por la muerte del investigador Píndaro Álvarez Ruiz, fallecido al caer en un socavón en el centro de Guasave, no excluye a nadie. La Vicefiscalía Regional Zona Norte confirmó este lunes que funcionarios del Ayuntamiento podrían ser llamados a comparecer si las indagatorias apuntan a omisiones en su deber.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, titular de la dependencia, fue claro al señalar que el proceso por homicidio culposo sigue su curso y se están requiriendo informes a todas las áreas administrativas involucradas.

“No se descarta que se entreviste a cualquier persona que sea o tenga la calidad de testigo nosotros como fiscalía no tenemos que apartarnos de la objetividad a esta situación incluidas todas las autoridades que tienen información relativa a esta situación”, declaró el Vicefiscal

Uno de los avances más sólidos en la investigación recae en el análisis videográfico. Serrano Castelo reveló que peritos de la Fiscalía ya realizaron un “barrido” de la zona, asegurando grabaciones de cámaras de videovigilancia aledañas al socavón de la calle Juan Carrasco las cuales serían pieza clave en el proceso.

Lo relevante, según el funcionario, es que se cuenta con material previo al accidente al tener imágenes de las cuales podrían ser determinantes para establecer si existía o no una señalización adecuada antes de que ocurriera en accidente.

“Tenemos algunos videos previos que son muy ilustrativos de los hechos”, mencionó Serrano Castelo.

Ante la presión social y mediática que ha generado el caso de la muerte del investigador del CIIDIR, el Vicefiscal reiteró que los peritajes en el lugar del siniestro continuarán durante los próximos días para reconstruir la mecánica de hechos sin caer en suposiciones.

“Se sigue integrando a la carpeta que esta sea integrada de manera objetiva, diligente y, sobre todo, con mucha certeza”, finalizó.