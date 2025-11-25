$!Funeral Simbólico del campo: Productores llevan un ataúd a Minsa en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Como parte de protesta de los productores agrícolas, la tarde de este martes, colocaron una ataúd como acto simbólico en las puertas de las instalaciones de la industria Minsa en Los Mochis. Esta acción forma parte de las manifestaciones del paro nacional y el rescate al campo el cual buscan representar la muerte de la agricultura en México, ante la crisis de precios y la ausencia de soluciones gubernamentales.

Los productores, que mantienen tomadas las instalaciones de la empresa, llevaron el ataúd como una contundente señal de que “han matado al campo mexicano”. La protesta subraya la desesperación del sector primario, que exige una respuesta inmediata del Gobierno Federal para garantizar precios rentables que permitan cubrir los costos de producción y asegurar la subsistencia de miles de familias.