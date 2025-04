Norte | Proceso

Gabinete de Gerardo Vargas busca amparos contra Fiscalía Anticorrupción en medio de investigación por renta de patrullas en Ahome

Desde la Síndica Procuradora, Tesorero Municipal y el ex Secretario del Ayuntamiento promueven juicios de amparo contra autoridades ministeriales y de transparencia, para no entregar documentos relativos a sus trayectorias como funcionarios del Gobierno de Ahome; empresa arrendadora también acude a tribunales para no proporcionar información del contrato por 171 millones de pesos